La sfida di tennis tra Alex de Minaur e Adrian Mannarino è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un confronto tra due giocatori che si trovano particolarmente a loro agio sull'erba, con in palio l'accesso al terzo turno dello Slam londinese.

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De Minaur arriva a questo appuntamento forte della sua straordinaria rapidità e della continuità mostrata negli ultimi mesi. L'australiano è uno dei migliori difensori del circuito, ma è anche capace di prendere l'iniziativa con grande efficacia, adattandosi perfettamente ai campi in erba.

Mannarino, invece, è uno degli specialisti della superficie. Il francese basa il suo tennis su colpi piatti, ottima sensibilità e variazioni continue, caratteristiche che gli hanno spesso permesso di ottenere risultati importanti proprio a Wimbledon.

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Per quanto riguarda De Minaur-Mannarino, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

De Minaur proverà a sfruttare la sua velocità e la grande intensità negli scambi per mettere subito pressione all'avversario.

Mannarino cercherà invece di far valere la sua esperienza sull'erba, variando il gioco e togliendo ritmo all'australiano.

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