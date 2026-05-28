Il programma del terzo turno del Roland Garros offre un confronto particolarmente interessante tra Alex De Minaur e Jakub Mensik, attesi sulla terra battuta parigina venerdì 29 maggio 2026. Sulla carta, l'australiano sembra avere diversi elementi a favore che lo collocano un gradino sopra il giovane talento ceco in vista della sfida.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI DE MINAUR-MENSIK SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere De Minaur-Mensik in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto De Minaur-Mensik BET365 oppure Vincitu

Il momento dei due tennisti

De Minaur si presenta all'appuntamento in una situazione ideale dal punto di vista fisico. Nel turno precedente, infatti, non è stato costretto a scendere in campo a causa del ritiro di Alexander Blockx, circostanza che gli ha consentito di preservare energie preziose per il prosieguo del torneo. Un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto in uno Slam dove gli incontri si disputano al meglio dei cinque set e la tenuta atletica può diventare determinante.

Diverso il percorso di Mensik, che per conquistare l'accesso a questa fase del torneo ha dovuto affrontare una vera e propria maratona contro Mariano Navone. Il ceco è uscito vincitore da una battaglia durata quasi cinque ore, risolta soltanto al tie-break del quinto set. Uno sforzo fisico e mentale considerevole che potrebbe incidere sul rendimento del giovane tennista nel match successivo.

Oltre all'aspetto atletico, anche i precedenti sembrano indicare una chiara direzione. De Minaur ha infatti sempre avuto la meglio nei confronti diretti disputati finora contro Mensik, costruendo un impressionante bilancio di cinque vittorie in altrettanti incontri.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI DE MINAUR-MENSIK SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO