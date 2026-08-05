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La Conference League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Debreceni-Copenaghen, in programma giovedì 6 agosto alle ore 19:00. Le due squadre si affrontano nel primo dei due match che decreteranno l’accesso al turno successivo della competizione europea.
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Il Debreceni vuole sfruttare il fattore campoIl Debreceni VSC affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo contro un avversario di grande esperienza internazionale.
La formazione ungherese proverà a giocare una partita intensa e organizzata, cercando di limitare la qualità del Copenaghen e costruire un vantaggio importante in vista del ritorno.
Il Copenaghen punta alla qualificazioneIl Copenaghen arriva alla sfida europea con ambizioni importanti e la volontà di superare il turno. La squadra danese rappresenta una delle realtà più solide del calcio scandinavo e vuole continuare il proprio percorso internazionale.
In trasferta il Copenaghen cercherà di imporre il proprio livello tecnico, sfruttando esperienza e qualità della rosa per indirizzare la qualificazione già dalla prima partita.
Il momento della sfidaLa gara tra Debreceni e Copenaghen mette di fronte due squadre con obiettivi chiari: i padroni di casa vogliono giocarsi le proprie possibilità contro un avversario prestigioso, mentre gli ospiti puntano a far valere il proprio maggiore peso internazionale.
La gestione dei 180 minuti sarà fondamentale e il risultato dell’andata potrebbe rappresentare un passaggio decisivo verso la qualificazione.
Le probabili formazioni di Debreceni-CopenaghenLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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