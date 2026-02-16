Dep.Riestra-Newell’s: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

Dep.Riestra-Newell's: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 16 febbraio - 16:45

Il confronto tra Deportivo Riestra e Newell's Old Boys mette di fronte due squadre partite male e a caccia di una svolta immediata. È una gara che vale tanto in termini di fiducia e classifica, perché entrambe sono rimaste indietro nelle prime giornate e hanno bisogno di punti per non restare impantanate nella parte bassa.

Qui Deportivo Riestra — Il Deportivo Riestra arriva all’appuntamento dopo un periodo complicato ma con qualche segnale alterno. Nell’ultima giornata di campionato è caduto 1-0 sul campo dell’Estudiantes, partita in cui ha sofferto molto senza mai riuscire a tirare in porta e con possesso molto basso.

Prima aveva pareggiato 1-1 contro il Barracas Central e perso di misura sia con il Defensa y Justicia sia con il Boca Juniors, mentre in coppa è riuscito a vincere 1-0 contro il Deportivo Maipú, risultato che ha dato un minimo di ossigeno

Qui Newell's Old Boys — Il Newell’s Old Boys si presenta con una striscia negativa aperta e con una difesa che sta concedendo troppo. La squadra ha perso le ultime due gare di campionato, prima 2-0 sul campo del Boca Juniors e poi 3-2 in casa contro il Defensa y Justicia, match in cui ha creato diverse occasioni ma ha lasciato spazi pesanti dietro. Nelle partite precedenti erano arrivati il pari 1-1 con l’Independiente e la sconfitta 2-1 contro il Talleres, mentre andando più indietro c’era stato anche lo stop con il Racing Club.

Probabili formazioni — Deportivo Riestra (5-3-2): Arce, Sansotre, Barbieri, Paz, Gallo, Ramírez, Goitia, Alonso, Monje, Herrera, Benegas.

Newell's Old Boys (4-3-3): Arias, Méndez, Salcedo, Salomon, Luciano, Mattar, Herrera, Acuña, Guch, Coccaro, Herrera.

