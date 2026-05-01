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La Championship inglese propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Derby County-Sheffield, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Derby County, ottavo in classifica, è a ridosso della zona playoff e vuole conquistare punti preziosi per rientrare tra le prime posizioni, mentre lo Sheffield, quindicesimo, cerca continuità per chiudere la stagione in maniera positiva. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da John Eustace, si presenta con un 4-3-3 offensivo e dinamico, che punta su qualità e velocità negli ultimi metri. Brewster e Brereton Diaz guideranno il reparto avanzato insieme ad Agyemang, con l’obiettivo di mettere pressione alla difesa avversaria.

Lo Sheffield, guidato da Chris Wilder, risponde con un 4-2-2-2 equilibrato, cercando di sfruttare la qualità dei propri interpreti tra le linee. Chong e O'Hare agiranno alle spalle della coppia offensiva composta da Canon e Ings, con l’obiettivo di creare occasioni e rendersi pericolosi.

Le probabili formazioni di Derby County-Sheffield

Ci si attende una partita intensa e combattuta, con il Derby County che proverà a imporre il proprio gioco per avvicinarsi alla zona playoff, mentre lo Sheffield cercherà di sfruttare equilibrio e ripartenze per ottenere un risultato positivo. In una sfida che può vivere di episodi, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta saranno decisive.

Derby County (4-3-3): Zetterstrom, Clarke, Sanderson, Langas, Forsyth, Thompson, Clark, Ward, Agyemang, Brewster, Brereton Diaz. Allenatore: John Eustace

Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O'Hare, Canon, Ings. Allenatore: Chris Wilder

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