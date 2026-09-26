Desenzano-Juventus Next Gen, 7° turno di Serie C (Girone A): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Il Desenzano ospita la Juventus Next Gen nel match valido per la settima giornata del Gruppo A di Serie C. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo lo 0-0 sul campo del Treviso, mentre i bianconeri sono reduci dal rocambolesco ko interno contro l’AlbinoLeffe (3-5). VEDI DESENZANO-JUVENTUS NEXT GEN IN DIRETTA STREAMING SU BET365.
In classifica le due squadre sono separate da un punto, motivo per cui la sfida del Corioni è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Chi vince, avrà la possibilità di allungare (Desenzano) o superare (Juventus) l'avversaria in classifica. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI DESENZANO-JUVENTUS NEXT GEN. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Desenzano-Juventus Next Gen in diretta TV e streaming
Desenzano-Juventus Next Gen, match valido per la settima giornata della Serie C (Girone A), in programma sabato 26 settembre alle ore 17:30 allo Stadio Comunale Gino Corioni (Ospitaletto) sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 252). Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di SkyGo, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone, e su NOW.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Desenzano-Juventus Next Gen tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Desenzano-Juventus Next GenPer cercare Desenzano-Juventus Next Gen nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C
- cercare Desenzano-Juventus Next Gen tra le partite di sabato 26 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Desenzano-Juventus Next Gen: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà sabato 26 settembre 2026 allo Stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport.
- Partita: Desenzano-Juventus Next Gen
- Competizione: Serie C (Girone A), 7° turno
- Data: sabato 26 settembre
- Stadio: Stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto
- Diretta TV: Sky Sport, NOW
- Streaming verificato: Sky Go, NOW
Qui DesenzanoIl Desenzano ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. La compagine bresciana occupa attualmente la dodicesima posizione a quota 6 punti, insieme a Carpi, Novara e Pergolettese. Nell'ultimo turno la squadra di Gaburro è tornata a muovere la classifica, dopo il ko interno col Lecco, impattando (0-0) sul campo del Treviso.
Qui Juventus Next GenMomento difficile per la Juventus Next Gen di Massimiliano Brambilla che contro l'Albinoleffe ha collezionato la terza sconfitta di fila. I bianconeri non vincono da cinque partite consecutive; l'ultimo successo è datato 22 agosto, 1-0 contro il Novara. La qualità offensiva non manca al gruppo U23, il problema riguarda la fase difensiva, la peggior retroguardia del Girone A con 13 reti incassate in sei giornate (2,16 di media).
Desenzano-Juventus Next Gen, probabili formazioniDESENZANO (4-3-3): Cassin; Milani, Panelli, Pilato, Parlato; Liberati, De Francesco, Lupano; Procaccio, Santini, Biondi. Allenatore: Marco Gaburro
JUVENTUS NEXT GEN (4-1-4-1): Radu; Savio, Montero, Rizzo, Grelaud; Macca; Ripani, Melegoni, Amaradio, Konate; Oboavwoduo. Allenatore: Massimo Brambilla
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