Il Desenzano ospita la Juventus Next Gen nel match valido per la settima giornata del Gruppo A di Serie C. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo lo 0-0 sul campo del Treviso, mentre i bianconeri sono reduci dal rocambolesco ko interno contro l’AlbinoLeffe (3-5). VEDI DESENZANO-JUVENTUS NEXT GEN IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

In classifica le due squadre sono separate da un punto, motivo per cui la sfida del Corioni è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Chi vince, avrà la possibilità di allungare (Desenzano) o superare (Juventus) l'avversaria in classifica. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI DESENZANO-JUVENTUS NEXT GEN. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Desenzano-Juventus Next Gen in diretta TV e streaming

Desenzano-Juventus Next Gen, match valido per la settima giornata della Serie C (Girone A), in programma sabato 26 settembre alle ore 17:30 allo Stadio Comunale Gino Corioni (Ospitaletto) sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 252). Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di SkyGo, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone, e su NOW.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Desenzano-Juventus Next Gen tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Desenzano-Juventus Next Gen

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C cercare Desenzano-Juventus Next Gen tra le partite di sabato 26 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Desenzano-Juventus Next Gen: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 26 settembre 2026 allo Stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport.

Partita: Desenzano-Juventus Next Gen

Competizione: Serie C (Girone A), 7° turno

Serie C (Girone A), 7° turno Data: sabato 26 settembre

sabato 26 settembre Stadio: Stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto

Stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto Diretta TV : Sky Sport, NOW

: Sky Sport, NOW Streaming verificato: Sky Go, NOW

Qui Desenzano

Qui Juventus Next Gen

Desenzano-Juventus Next Gen, probabili formazioni

Il Desenzano ha raccoltonelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. La compagine bresciana occupa attualmente la dodicesima posizione a quota 6 punti, insieme ae Pergolettese. Nell'ultimo turno la squadra diè tornata a muovere la classifica, dopo il ko interno col, impattando (0-0) sul campo delMomento difficile per laNext Gen di Massimilianoche contro l'ha collezionato la terza sconfitta di fila. I bianconeri non vincono da cinque partite consecutive; l'ultimo successo è datato 22 agosto, 1-0 contro il Novara. La qualità offensiva non manca al gruppo U23, il problema riguarda la fase difensiva, la peggior retroguardia del Girone A con 13 reti incassate in sei giornate (2,16 di media).: Cassin; Milani, Panelli, Pilato, Parlato; Liberati, De Francesco, Lupano; Procaccio, Santini, Biondi.: Marco Gaburro

JUVENTUS NEXT GEN (4-1-4-1): Radu; Savio, Montero, Rizzo, Grelaud; Macca; Ripani, Melegoni, Amaradio, Konate; Oboavwoduo. Allenatore: Massimo Brambilla