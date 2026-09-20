Tre partite casalinghe di campionato senza vedere un pallone entrare in porta raccontano bene che tipo di serata potrebbe aspettarci. Lunedì 21 settembre alle 20:30, Dolomiti Bellunesi-Lumezzane mette di fronte due squadre che arrivano allo scontro diretto dopo altrettanti 0-0. I veneti hanno pareggiato senza reti sul campo del Renate, confermando una caratteristica diventata ormai evidente: superarli è complicato. La Dolomiti Bellunesi è imbattuta da cinque gare tra campionato e coppa e in quattro di queste non ha subito gol. GUARDA DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il problema è dall'altra parte del campo. La squadra segna poco e anche davanti al proprio pubblico sta faticando a trovare soluzioni offensive. Il Lumezzane conosce perfettamente la sensazione: nelle ultime due trasferte non è riuscito a segnare. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una partita nella quale il primo gol potrebbe pesare molto più del solito. Per seguire gli eventi disponibili in diretta puoi scegliere tra diverse opzioni: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI LE PARTITE DISPONIBILI LIVE, CONSULTA SU LOTTOMATICA IL PROGRAMMA DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre VAI SU VINCITÙ E CERCA LO STREAMING DI TREVISO-DESENZANO.

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane: diretta e streaming del match

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane si disputa lunedì 21 settembre alle 20:30, nella sesta giornata del Girone A di Serie C. La gara rientra nella programmazione del campionato di Serie C Sky Wifi, trasmesso da SKY SPORT (canale 256), con possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso NOW e Sky Go. Per lo streaming, Sky Go consente agli abbonati di seguire l'incontro attraverso i dispositivi compatibili, mentre su NOW è necessario disporre dell'offerta Sport. Per cercare Dolomiti Bellunesi-Lumezzane nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Dolomiti Bellunesi-Lumezzane tra le partite di lunedì 21 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Prima di avviare la diretta streaming, è opportuno verificare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni di accesso previste dalla piattaforma scelta, oltre all'orario ufficiale del calcio d'inizio.

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane: le coordinate

Quattro clean sheet raccontano il momento dei veneti

Dolomiti Bellunesi-LumezzaneSerie C 2026/27 – Girone A6ªlunedì 21 settembre 202620:30Sky Sport canale 256NOW, Sky Go

Due vittorie e tre pareggi. È il bilancio delle ultime cinque partite tra campionato e coppa della Dolomiti Bellunesi, ma il numero che racconta meglio questo periodo è un altro: quattro porte inviolate. Soltanto in una delle ultime cinque gare la formazione veneta ha concesso gol. Anche a Renate la partita si è chiusa sullo 0-0, confermando una capacità ormai evidente di restare compatta e concedere poco agli avversari.

La solidità, però, presenta un conto. Nelle ultime due partite interne di campionato la Dolomiti Bellunesi non ha né segnato né subito. Se si allarga il dato, la produzione offensiva delle ultime cinque uscite si ferma a circa un gol per partita. La priorità contro il Lumezzane sarà quindi conservare l'equilibrio senza trasformarlo nuovamente in una partita bloccata.

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Il Lumezzane cerca il gol che in trasferta non arriva

Il pareggio contro il Novara ha allungato a due la serie di risultati utili consecutivi del Lumezzane. Prima era arrivato il 2-2 contro il Renate. Sammarco ha ricevuto indicazioni incoraggianti soprattutto dal lavoro difensivo e dall'impatto dei giocatori entrati dalla panchina, ma resta un problema evidente quando la squadra si allontana da casa. Il Lumezzane non ha segnato nelle ultime due trasferte.

Considerando le gare esterne più recenti, il bilancio parla di due sconfitte, quattro reti incassate e appena una realizzata. L'arrivo di Ernesto Torregrossa può cambiare le possibilità offensive a disposizione di Sammarco. Resta però da capire quanto rapidamente l'attaccante potrà essere inserito nei meccanismi della squadra e quale potrà essere il suo impiego già nella sfida di lunedì.

Una partita in cui rischiare può costare caro: la chiave tattica

I numeri suggeriscono un incontro nel quale nessuna delle due dovrebbe avere particolare interesse ad alzare immediatamente il ritmo. La Dolomiti Bellunesi può affidarsi alla propria organizzazione senza avere la necessità di scoprirsi. Il Lumezzane, invece, deve evitare di concedere ai padroni di casa la possibilità di giocare una gara di gestione dopo un eventuale vantaggio. La media delle ultime cinque partite delle due squadre si ferma a 1,8 reti complessive.

Anche per questo la fase iniziale può assumere un peso importante. Se il risultato dovesse rimanere bloccato a lungo, aumenterebbe inevitabilmente il valore dei calci piazzati, delle seconde palle e degli episodi dentro le due aree. Al contrario, un gol nei primi minuti potrebbe costringere una delle contendenti ad abbandonare il proprio piano e trasformare completamente la serata.

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Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-Lumezzane

Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Tra i pali è favorito Sonzogni, con una linea difensiva composta da Migliardi, Mondonico, Barbini e Mignanelli. In mezzo al campo spazio a Saccani, Agosti e Montenegro, con quest'ultimo che ha disputato per intero tutte le prime cinque partite di campionato. Davanti il tridente dovrebbe essere formato da Cossalter, Sia e Galeazzi.

Anche Paolo Sammarco dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Andrenacci è indicato tra i pali, mentre Mancini, Boffelli, Deratti e Ndiaye compongono la probabile linea a quattro. A centrocampo dovrebbero partire Menegazzo, Rolando e D'Agostino. In attacco spazio invece a Pavanati, Monachello e Anatriello.

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-3): Sonzogni; Migliardi, Mondonico, Barbini, Mignanelli; Saccani, Agosti, Montenegro; Cossalter, Sia, Galeazzi. Allenatore: Bonatti.

LUMEZZANE (4-3-3): Andrenacci; Mancini, Boffelli, Deratti, Ndiaye; Menegazzo, Rolando, D'Agostino; Pavanati, Monachello, Anatriello. Allenatore: Sammarco.