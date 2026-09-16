Allo Stadio Gino Corioni di Ospitaletto va in scena Desenzano-Lecco, sfida valida per il quinto turno del Girone A di Serie C 2026/27. La partita è in programma giovedì 17 settembre alle ore 18:30 e mette di fronte il Desenzano, salito a 5 punti dopo la prima storica vittoria nel campionato di Serie C, e il Lecco, che ha raccolto 4 punti nelle prime quattro giornate. Le due squadre si ritrovano di fronte a poco meno di un mese dal precedente confronto di Coppa Italia, quando il Desenzano passò il turno ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.VEDI DESENZANO-LECCO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Desenzano di Marco Gaburro arriva all'appuntamento con il morale alto dopo il 2-1 conquistato sul campo dell'Arzignano, mentre il Lecco di Federico Valente ha finalmente trovato il primo successo in campionato grazie all'1-0 interno contro la Giana Erminio. Per i blucelesti si tratta inoltre della seconda gara di un tour de force che prevede tre partite in una settimana, con la sfida alla Pergolettese già in programma domenica. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Desenzano-Lecco.

Dove vedere Desenzano-Lecco in diretta TV e streaming

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Desenzano-Lecco: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Desenzano-Lecco

Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, quinta giornata

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 18:30

Stadio: Gino Corioni, Ospitaletto (BS)

Diretta TV: Sky Sport Mix, Sky Sport 254

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Desenzano

Il

ha conquistato ad Arzignano la prima vittoria della propria storia in Serie C, imponendosi 2-1 grazie alle reti di Vincenzo Millico e Leonardo Ubaldi, entrambe arrivate negli ultimi minuti della partita. Il successo ha portato la formazione di Marco Gaburro a quota 5 punti dopo quattro giornate, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

I biancazzurri hanno quindi trovato la prima affermazione dopo gli 1-1 contro la Pro Vercelli, lo 0-0 con il Trento e il ko per 1-0 nel derby con l'Union Brescia. Contro il Lecco, Gaburro ritrova un avversario già affrontato in Coppa Italia: in quell'occasione il Desenzano riuscì a mantenere la porta inviolata per 120 minuti e poi a imporsi ai rigori.

Il momento del Lecco

Il

ha interrotto un avvio di campionato complicato battendo 1-0 la Giana Erminio al Rigamonti-Ceppi. A decidere l'incontro è stato Matteo Arena, autore del gol che ha consegnato alla squadra di Federico Valente i primi tre punti della stagione. I blucelesti hanno così raggiunto quota 4 punti dopo quattro turni.

La trasferta contro il Desenzano arriva però in un momento particolare sul piano della gestione della rosa. Valente ha confermato che Capello e Murillo non saranno disponibili, mentre Mallamo è recuperato e può essere utilizzato. Il tecnico ha inoltre lasciato aperta la possibilità di modificare il terzetto difensivo, valutando tra la conferma di Triacca-Arena-Sinn e l'impiego di Arena, Comi e Sidler.

Le probabili formazioni di Desenzano-Lecco

Il

dovrebbe confermare il 4-3-3 visto nell'ultima giornata contro l'Arzignano, con Minelli tra i pali e Parlato, Pilati, Panelli e Milani davanti al portiere. A centrocampo potrebbero trovare spazio Liberati, De Francesco e Lupano, mentre Biondi e Millico sono candidati a partire sugli esterni con Santini riferimento centrale. La formazione biancazzurra dovrà fare ancora a meno di Bovolon, Antonelli e Boiga, tutti indisponibili per infortunio.

Il Lecco potrebbe invece riproporre il 3-4-2-1, con Dalmasso in porta e Arena al centro della difesa. Triacca e Sinn sono candidati a completare il reparto, anche se Sidler e Comi rappresentano alternative concrete. A centrocampo Bonaiti e Metlika potrebbero agire in mezzo, mentre Mallamo e Urso sono in corsa per le corsie. In avanti, Galeandro e Moutassime potrebbero muoversi alle spalle di una punta da individuare tra le soluzioni disponibili, considerando le assenze di Capello e Murillo e la necessità di gestire le energie.

DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Liberati, De Francesco, Lupano; Biondi, Santini, Millico. Allenatore: Marco Gaburro.

LECCO (3-4-2-1): Dalmasso; Triacca, Arena, Sinn; Mallamo, Bonaiti, Metlika, Urso; Galeandro, Moutassime; Manetti. Allenatore: Federico Valente.