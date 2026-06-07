La sfida di tennis tra Gabriel Diallo e Adrian Mannarino è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra un giovane in crescita e un giocatore di grande esperienza nel circuito, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Diallo arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e la voglia di confermare i suoi progressi nel circuito ATP. Il canadese cercherà di imporre ritmo e aggressività, soprattutto nei turni di servizio.

Il Mannarino, invece, è un giocatore esperto e molto solido, capace di leggere bene le partite e di variare molto il gioco. Il francese proverà a spezzare il ritmo dell’avversario con la sua gestione intelligente degli scambi.

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Il momento dei due tennisti

Diallo cercherà di imporre potenza e aggressività per comandare gli scambi.

Mannarino proverà invece a gestire il ritmo del match con esperienza e variazioni tattiche.

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