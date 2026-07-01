La sfida di tennis tra Gabriel Diallo e Lorenzo Sonego è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un confronto molto interessante tra due giocatori che possono esprimere un ottimo tennis sull'erba, con in palio un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Diallo arriva a questo appuntamento con fiducia dopo i continui progressi mostrati nel circuito ATP. Il canadese può contare su un servizio molto potente e su un gioco offensivo che trova nell'erba una superficie ideale per esaltare le proprie caratteristiche.

Sonego, invece, punta a confermare il buon feeling con Wimbledon. L'azzurro è un giocatore completo, dotato di un ottimo servizio, di un diritto incisivo e di grande combattività, qualità che gli permettono di essere sempre competitivo nei tornei più importanti.

Dove vedere Diallo-Sonego in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Diallo-Sonego, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Diallo proverà a sfruttare il servizio e la sua aggressività per ottenere punti rapidi e mettere pressione all'avversario.

Sonego cercherà invece di far valere la sua esperienza, variando il gioco e sfruttando le occasioni per prendere in mano gli scambi.

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