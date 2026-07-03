Il programma di sabato 4 luglio propone uno degli incontri più affascinanti del terzo turno di Wimbledon 2026. Alle ore 12:00, sul prato dell'All England Club, Matteo Berrettini sfida Grigor Dimitrov in un confronto tra due tennisti che hanno sempre espresso il loro miglior tennis sull'erba e che puntano a un posto negli ottavi di finale.

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Dove vedere Dimitrov-Berrettini in diretta TV e streaming ufficiale

La sfida tra Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini, valida per il terzo turno di Wimbledon 2026, è in programma sabato 4 luglio alle ore 12:00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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Il momento di Grigor Dimitrov

Dimitrov sta vivendo una settimana positiva dopo una stagione complicata. Il bulgaro è arrivato a Wimbledon con buone sensazioni maturate nei tornei di preparazione e a Londra ha confermato la crescita eliminando prima Dane Sweeny e poi Jakub Mensik, imponendosi grazie a un tennis aggressivo e a un servizio particolarmente efficace nei momenti decisivi.

Il suo repertorio resta tra i più completi del circuito. Il rovescio a una mano, le continue variazioni e la capacità di prendere la rete rendono Dimitrov un avversario estremamente pericoloso su questa superficie, dove il tempo di preparazione è ridotto e la qualità tecnica può fare la differenza.

LONDRA, INGHILTERRA – 2 LUGLIO: Grigor Dimitrov della Bulgaria esulta dopo un punto contro Jakub Mensik della Repubblica Ceca durante il loro incontro di secondo turno del singolare maschile ai Championships di Wimbledon 2026, disputato all'All England Lawn Tennis and Croquet Club il 2 luglio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di James Fearn/Getty Images)

Il momento di Matteo Berrettini

Berrettini continua invece a confermare il proprio feeling speciale con Wimbledon. Dopo aver raggiunto la finale nel 2021, l'azzurro sta ritrovando continuità proprio sui prati londinesi, dove il suo servizio e il diritto tornano a essere armi devastanti.

Nei primi due turni ha superato Stan Wawrinka e Arthur Fils, mostrando un rendimento molto elevato nei turni di battuta e concedendo poche occasioni agli avversari. Anche dal punto di vista fisico arrivano segnali incoraggianti, con il romano apparso brillante negli spostamenti e sempre più sicuro durante gli scambi.

I precedenti

Dimitrov e Berrettini si sono affrontati due volte nel circuito ATP e il bilancio è perfettamente in equilibrio, con una vittoria per parte. Il bulgaro si impose sulla terra di Montecarlo nel 2019, mentre pochi mesi più tardi l'azzurro trovò il successo sul cemento indoor di Vienna. Sarà invece il loro primo confronto ufficiale sull'erba.

Cosa aspettarci dalla partita tra Dimitrov-Berrettini

La partita promette grande equilibrio. Entrambi fanno del servizio uno dei propri punti di forza e difficilmente concedono molte opportunità in risposta. Berrettini proverà a comandare gli scambi con il diritto, mentre Dimitrov cercherà di spezzare il ritmo sfruttando il proprio bagaglio tecnico e le frequenti variazioni.

L'impressione è che possano essere pochi i break a disposizione e che almeno un set possa decidersi al tie-break. L'esperienza maturata da entrambi nei grandi tornei rende questo uno degli incontri più interessanti dell'intero programma di giornata.

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