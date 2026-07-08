L'esordio europeo della Dinamo Kiev passa dal primo turno di qualificazione di Europa League. Giovedì 9 luglio alle ore 19:00 gli ucraini affronteranno l'FC Universitatea Cluj con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e mettere subito un piede nel turno successivo. La formazione di Igor Kostyuk arriva all'appuntamento dopo un buon precampionato, mentre i rumeni cercano un risultato positivo nonostante una preparazione estiva complicata. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DINAMO KIEV-CLUJ CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Dinamo Kiev-Universitatea Cluj in tv e streaming

Dinamo Kiev-Universitatea Cluj, valida per il primo turno di qualificazione dell'Europa League, si giocherà giovedì 9 luglio alle ore 19:00. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme che detengono i diritti della competizione nei rispettivi Paesi.

Il momento della Dinamo Kiev

La Dinamo Kiev riparte dalla conquista della Coppa d'Ucraina, trofeo che le ha permesso di conquistare un posto nei preliminari di Europa League dopo un campionato concluso al quarto posto. Nel corso del precampionato la squadra di Igor Kostyuk ha mostrato segnali incoraggianti, ottenendo tre vittorie e una sola sconfitta. Tra i protagonisti c'è il giovane attaccante Ponomarenko, autore di una stagione da 16 reti e già in grande evidenza nelle amichevoli estive, dove ha confermato il suo ottimo stato di forma.

Il momento dell'Universitatea Cluj

L'Universitatea Cluj si presenta a questa trasferta dopo una stagione molto positiva in Romania, chiusa davanti ai rivali cittadini del CFR Cluj. La squadra allenata dall'italiano Cristiano Bergodi può contare sull'esperienza di Murgia in mezzo al campo e soprattutto sui gol di Lukic, miglior marcatore dello scorso campionato. I risultati del precampionato, però, non sono stati incoraggianti: un pareggio e due pesanti sconfitte hanno evidenziato qualche difficoltà sia in fase difensiva sia sotto il profilo della brillantezza atletica.

Cosa aspettarsi dalla partita

La Dinamo Kiev dovrebbe cercare di imporre fin da subito il proprio ritmo, sfruttando il possesso palla e la qualità tecnica del reparto offensivo. L'Universitatea Cluj potrebbe invece attendere gli avversari per ripartire negli spazi, facendo affidamento sulle qualità realizzative di Lukic. Gli ucraini sembrano avere qualcosa in più sotto il profilo tecnico e della condizione, ma i rumeni hanno le caratteristiche per rendere la gara più equilibrata di quanto dicano i pronostici.

Probabili formazioni di Dinamo Kiev-Universitatea Cluj

Igor Kostyuk dovrebbe confermare il suo 4-1-4-1, con Neshcheret tra i pali e Brazhko davanti alla difesa a dare equilibrio alla squadra. Sulle corsie offensive agiranno Voloshyn e Yarmolenko, mentre il giovane Ponomarenko sarà il riferimento avanzato.

Cristiano Bergodi dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, affidandosi all'esperienza di Nistor sulla trequarti e ai gol di Lukic, supportato da Mendy e Stanoev sugli esterni. In mediana spazio alla coppia Kodrya-Bik, chiamata a schermare le iniziative ucraine.

Dinamo Kiev (4-1-4-1): Neshcheret; Korobov, Mykhavko, Popov, Dubinchak; Brazhko; Voloshyn, Yatsyk, Pikhalenok, Yarmolenko; Ponomarenko.

Universitatea Cluj (4-2-3-1): Lefter; Koubish, Cristia, Kipchu, Mikanovich; Kodrya, Bik; Mendy, Nistor, Stanoev; Lukic.

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