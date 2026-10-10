Una squadra ha già vinto due volte, l'altra sta ancora aspettando di farlo. È questo il paradosso che accompagna Lecce-Bologna, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 al Via del Mare per la sesta giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I sei punti conquistati finora permettono ai salentini di affrontare la ripartenza con un margine sulla zona più pericolosa della classifica, nonostante il pesante 3-0 incassato contro il Milan prima della sosta. Il Bologna si presenta invece in Puglia con appena due punti e una classifica decisamente più preoccupante. L'arrivo di Raffaele Palladino ha prodotto una prima reazione contro il Torino, ma manca ancora ciò che serve maggiormente ai rossoblù: una vittoria. Per avere una panoramica completa degli eventi sportivi della giornata, SCOPRI LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure GUARDA COSA C’È LIVE SU VINCITÙ.

Lecce-Bologna in TV e streaming: diretta esclusiva su DAZN

allo stadio Via del Mare ed è una delle partite della sesta giornata di Serie A. L'incontro sarà disponibile. Gli abbonati potranno quindi seguire integralmente la partita attraverso l'applicazione della piattaforma su smart TV compatibili oppure utilizzando uno dei dispositivi supportati collegati al televisore. Per chi preferisce loin mobilità, la diretta sarà disponibile attraverso

Sarà possibile guardare Lecce-Bologna anche da computer, accedendo alla piattaforma con le credenziali associate a un abbonamento che comprenda la Serie A. Non è prevista la trasmissione della partita attraverso i tradizionali canali Sky Sport. Di conseguenza Lecce-Bologna non sarà disponibile su NOW o Sky Go attraverso il normale pacchetto dedicato allo sport.

Lecce, il 3-0 di San Siro non cancella i sei punti conquistati

Il risultato è pesante, maha preferito guardare oltre il tabellino. Ilè uscito da San Siro con tre gol al passivo contro ile soprattutto con la consapevolezza di non essere riuscito a esprimere il proprio calcio contro un avversario tecnicamente superiore. I salentini sono rimasti così a, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Un rendimento ancora sufficiente per mantenersi fuori dalla zona retrocessione, ma che rende particolarmente importante la partita contro una diretta concorrente.

Di Francesco ha individuato soprattutto nella qualità del palleggio uno dei problemi mostrati a Milano. Contro il Bologna servirà una gestione differente del possesso, perché i rossoblù di Palladino proveranno a recuperare il pallone più avanti rispetto a quanto fatto nelle prime giornate. Il tecnico può almeno contare su un recupero importante. Willem Geubbels torna a disposizione e dovrebbe riprendersi immediatamente il centro dell'attacco, con Stulic destinato inizialmente alla panchina. Ai suoi lati sono favoriti Pierotti e Monteiro. Anche in mezzo al campo resta un dubbio: Coulibaly e Ilic dovrebbero partire titolari, mentre Maleh appare leggermente avanti rispetto a Ngom per completare il reparto.

LECCE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Lassana Coulibaly dell'US Lecce festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Bologna, Palladino ha visto la reazione: adesso gli servono i tre punti

Il cambio in panchina ha modificato qualcosa, ma non ancora il risultato che ilaspetta dall'inizio del campionato. L'esordio di Raffaele Palladino è terminato con l'1-1 casalingo contro il. Federico Bernardeschi aveva portato avanti i rossoblù, prima che un errore dipermettesse agli avversari di pareggiare nella ripresa. Per il portiere polacco si è trattato del secondo errore pesante di questo avvio di stagione.

Il Bologna resta quindi a due punti dopo cinque giornate e occupa il diciottesimo posto. Palladino ha avuto la sosta per lavorare più approfonditamente su una squadra ereditata in una situazione complicata e il Via del Mare rappresenta il primo vero banco di prova dopo le due settimane trascorse insieme al gruppo. Le indicazioni tattiche sono già abbastanza chiare. Il nuovo allenatore sembra intenzionato a proseguire con la difesa a tre e a lasciare grande libertà ai giocatori offensivi. Riccardo Orsolini dovrebbe tornare dal primo minuto, muovendosi insieme a Bernardeschi alle spalle del centravanti. Per quel ruolo Piccoli resta favorito su Dovbyk.

La chiave tattica: Orsolini può portare Gallo lontano dalla linea difensiva

La disposizione delpuò creare un problema preciso al 4-3-3 del Lecce.dovrebbe utilizzare, ma difficilmente i loro movimenti saranno simmetrici.può partire nella zona di sinistra del Lecce per poi accentrarsi sul proprio piede preferito. A quel puntodovrà decidere se seguirlo verso l'interno oppure mantenere la posizione. Nel primo caso potrebbe aprirsi spazio per le avanzate di; nel secondo Orsolini avrebbe maggiore libertà per ricevere tra le linee e cercare la conclusione.

Il Lecce può però rispondere proprio sulle fasce. Il 3-4-2-1 del Bologna richiede a Zortea e Miranda di accompagnare con continuità l'azione offensiva. Se entrambi saliranno contemporaneamente, Pierotti e Monteiro potranno trovare campo nelle transizioni. Diventa quindi fondamentale il lavoro di Pobega e Ferguson. I due centrocampisti dovranno sostenere la pressione offensiva senza lasciare completamente scoperta la zona davanti ai tre difensori. Dall'altra parte, Coulibaly e Ilic avranno il compito di impedire a Bernardeschi di ricevere comodamente tra centrocampo e difesa. La partita può svilupparsi proprio attorno a questa contrapposizione: il Bologna cercherà superiorità nella zona centrale, mentre il Lecce proverà a trasformare l'aggressività rossoblù in spazio da attaccare sulle corsie.

BOLOGNA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Roberto Piccoli del Bologna FC 1909 festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Bologna FC e US Sassuolo allo Stadio Renato Dall'Ara il 6 settembre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Lecce, Geubbels torna al centro dell'attacco: le probabili formazioni di Lecce-Bologna

dovrebbe riproporre ilsarà confermato tra i pali, mentre Veiga e Gallo occuperanno le due corsie difensive. Al centroappare sicuro del posto. Per affiancarlo resta aperto il confronto tra Siebert e Gaspar, con il primo leggermente favorito.e Ilic dovrebbero comporre la base del centrocampo insieme a Maleh, avanti nel ballottaggio con Ngom. La principale novità sarà però davanti.è nuovamente a disposizione e dovrebbe partire come centravanti, completando il tridente con Pierotti e Monteiro.

Palladino dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 utilizzato nel suo debutto. Skorupski resta il titolare nonostante l'errore commesso contro il Torino. Helland, Heggem e Theate dovrebbero formare il terzetto difensivo, con Zortea e Miranda chiamati a garantire ampiezza. In mezzo spazio a Pobega e Ferguson. Orsolini è candidato a tornare dal primo minuto accanto a Bernardeschi, mentre Piccoli è favorito su Dovbyk per occupare il ruolo di centravanti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. Allenatore: Raffaele Palladino.

Lecce-Bologna: data, orario e canali