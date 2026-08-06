L'Europa League mette di fronte due squadre ancora imbattute in questa stagione e pronte a giocarsi un posto nei playoff. Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia si affrontano giovedì 6 agosto alle ore 19:30 all'Adjarabet Arena di Batumi, in Georgia, sede neutrale scelta dalla UEFA. Un confronto che promette equilibrio e intensità, con entrambe le formazioni determinate a compiere un altro passo verso la fase campionato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MACCABI TEL AVIV-CSKA SOFIA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Maccabi Tel Aviv

La formazione israeliana arriva all'appuntamento con il morale alto dopo aver eliminato lo Sheriff Tiraspol con un netto 6-0 complessivo. La squadra allenata da Kenny Miller ha inoltre conquistato la Supercoppa d'Israele e ha iniziato la nuova stagione mostrando grande solidità sia in fase difensiva che offensiva. L'assenza del proprio pubblico rappresenta un ostacolo, ma il Maccabi ha ormai imparato a convivere con le gare in campo neutro.

Il momento del CSKA Sofia

Il CSKA Sofia ha dovuto faticare molto di più per conquistare il passaggio del turno, superando il Qarabag soltanto ai calci di rigore dopo due sfide estremamente equilibrate. In campionato, invece, i bulgari hanno iniziato con il piede giusto, raccogliendo sette punti nelle prime tre giornate e confermando una buona condizione fisica.

Probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Cska Sofia

Il Maccabi Tel Aviv dovrebbe confermare il collaudato assetto offensivo visto nelle ultime uscite. Davanti spazio ad Abu Farchi, già protagonista con quattro reti nelle prime tre gare ufficiali della stagione, affiancato dal capitano Dor Peretz e da Varela.

Il CSKA Sofia dovrebbe affidarsi ancora all'esperienza di Bruno Jordao in cabina di regia, con Sensi chiamato a dare qualità alla manovra e Pittas pronto a guidare l'attacco dopo l'ottimo rendimento europeo delle ultime stagioni.

Maccabi Tel Aviv (4-3-3): Melika; Yehezkel, Shlomo, Camara, Revivo; No, Sissokho, Shahar; Varela, Peretz, Farchi.

CSKA Sofia (3-5-2): Lapoukhov; Pastore, Ivanov, Gbamin, Rodriguez, Martino; Ebong, Jordao, Sensi; Dio mio, Pittas.

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