La sfida di tennis tra Novak Djokovic e Roman Safiullin è valida per gli ottavi di finale di Wimbledon e si gioca domenica 5 luglio alle ore 12:00. Un match che vede il campione serbo partire nettamente favorito, ma con il russo pronto a giocarsi le sue carte dopo un percorso molto convincente nel torneo londinese.

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La Djokovic arriva con tutta la sua esperienza e il suo straordinario palmarès nei tornei dello Slam, mentre la Safiullin proverà a sfruttare il momento positivo e la libertà mentale di chi non ha nulla da perdere.

Novak Djokovic: caratteristiche e carriera

Novak Djokovic, nato nel 1987 a Belgrado, è considerato uno dei più grandi tennisti della storia. Con oltre venti titoli del Grande Slam vinti, è una leggenda vivente del tennis mondiale e uno dei dominatori assoluti dell’era moderna.

Il suo gioco si basa su una straordinaria solidità da fondo campo, una risposta al servizio tra le migliori di sempre e una capacità mentale unica nei momenti decisivi. Sull’erba di Wimbledon ha costruito una parte fondamentale della sua leggenda, vincendo il torneo più volte grazie alla sua incredibile continuità nei match importanti.

Roman Safiullin: caratteristiche e carriera

Roman Safiullin, nato nel 1997 in Russia, è un giocatore in crescita nel circuito ATP. Negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti soprattutto nei tornei dello Slam, dove ha dimostrato di poter competere anche contro avversari di altissimo livello.

Il suo tennis è basato su un servizio potente e colpi da fondo campo molto aggressivi. Quando riesce a trovare continuità diventa un avversario pericoloso, soprattutto su superfici veloci come l’erba.

Dove vedere Djokovic-Safiullin in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Djokovic-Safiullin, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Djokovic proverà a imporre la sua esperienza, la sua solidità e la sua gestione dei punti chiave per controllare il match.

Safiullin cercherà invece di alzare il ritmo con il servizio e giocare in maniera aggressiva per provare a sorprendere il serbo.

Pronostico

Wimbledon è il torneo in cui Novak Djokovic ha costruito gran parte della sua leggenda, grazie a una straordinaria capacità di adattamento all’erba e a una gestione perfetta dei momenti decisivi. Il serbo parte quindi nettamente favorito grazie alla sua esperienza, alla solidità mentale e alla continuità nei match Slam. Safiullin ha dimostrato di essere in ottima forma e arriva con fiducia dopo un percorso molto convincente, ma il salto di livello contro un avversario del genere è enorme. Il pronostico è quindi chiaramente dalla parte di Djokovic, atteso a una vittoria solida e con alta probabilità in tre set controllati.

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