Lo streaming gratis della gara Dolomiti-Pro Patria: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 08:46)

Il Girone A di Serie C propone una sfida fondamentale in chiave salvezza: Dolomiti-Pro Patria, in programma lunedì 13 aprile alle ore 20:30. Le Dolomiti, sedicesime con 39 punti, cercano un risultato positivo per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre la Pro Patria, diciannovesima a quota 20 punti, è chiamata a fare punti per tenere vive le speranze di salvezza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Le Dolomiti, allenate da Andrea Bonatti, si affidano a un 3-5-2 che punta su equilibrio e solidità, cercando di sfruttare il centrocampo per costruire gioco e supportare le due punte. Marconi e Olonisakin saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le occasioni create e a dare continuità ai risultati.

La Pro Patria, guidata da Leandro Greco, risponde con un 3-4-1-2 che punta su organizzazione e compattezza, con Bagatti a supporto del tandem offensivo formato da Mastroianni e Udoh. Con 20 punti, gli ospiti hanno bisogno di una prestazione concreta per strappare un risultato positivo in una gara così delicata.

Le probabili formazioni di Dolomiti-Pro Patria — Ci si attende una partita molto combattuta e tesa, con le Dolomiti pronte a sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco e cercare di controllare il ritmo della gara. La Pro Patria, invece, proverà a difendersi con ordine e a colpire in contropiede, cercando di sfruttare ogni occasione utile. In una sfida di questo tipo, potrebbero risultare decisivi gli episodi e la capacità di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco