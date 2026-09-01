Il Catania torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21:00, la formazione rossazzurra ospiterà il Savoia allo stadio Angelo Massimino in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Per il Catania sarà l’occasione per sfruttare il fattore campo, mentre il Savoia arriva all’appuntamento dopo aver superato la Casertana nel turno precedente.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Catania di Domenico Toscano cercherà di confermare le proprie ambizioni anche in coppa, mentre il Savoia vuole proseguire il suo percorso dopo l’importante successo ottenuto in trasferta nel primo turno. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Catania-Savoia in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Angelo Massimino, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. La Coppa Italia Serie C viene infatti trasmessa da Sky Sport e NOW a partire dagli ottavi di finale, mentre nei turni preliminari vengono selezionate soltanto alcune partite per la diretta.

Il Catania vuole sfruttare il fattore Massimino

Il Catania arriva alla sfida con il vantaggio di poter giocare davanti al proprio pubblico e con l’obiettivo di proseguire il cammino nella

. La squadra rossazzurra vuole dare continuità al proprio percorso stagionale e sfruttare una partita secca per conquistare l’accesso al turno successivo.

In una gara a eliminazione diretta, il fattore campo può rappresentare un elemento importante per il Catania. I rossazzurri dovranno cercare di prendere il controllo della partita, evitando però di concedere spazi a una squadra che ha già dimostrato di saper essere concreta lontano dal proprio stadio.

Il Savoia arriva dopo il successo contro la Casertana

Il Savoia ha conquistato l’accesso a questo turno grazie alla

. La formazione campana ha saputo reagire allo svantaggio iniziale, ribaltando il risultato grazie alle reti di Nepi e Alfieri e conquistando una qualificazione particolarmente significativa in trasferta.

La squadra ospite arriverà quindi a Catania con la fiducia derivante da una rimonta importante, ma dovrà confrontarsi con un ambiente particolarmente caldo come quello del Massimino. Per il Savoia sarà fondamentale mantenere compattezza e provare a sfruttare le occasioni che riuscirà a costruire.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Catania che proverà a imporre il proprio gioco e un Savoia capace di arrivare al turno successivo dopo aver dimostrato

contro la Casertana. I rossazzurri potranno contare sul sostegno del proprio pubblico, mentre gli ospiti proveranno a trasformare l’entusiasmo del primo turno in una nuova prestazione di livello.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. Il Catania cercherà di evitare di lasciare spazi agli avversari, mentre il Savoia dovrà gestire con attenzione i momenti della partita. In caso di equilibrio, la capacità di mantenere lucidità nelle fasi decisive potrebbe fare la differenza.

Catania-Savoia: data, orario e canali