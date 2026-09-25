In occasione della 7ª giornata del Girone C di Serie C, sabato 26 settembre alle ore 14:30 si affrontano Crotone e Salernitana allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con -3 punti in classifica, dopo il 2-2 maturato sul campo del Monopoli, mentre i granata sono saliti a quota 9 punti grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta contro il Giugliano. Il Crotone è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre la Salernitana ha dato continuità ai risultati positivi delle ultime settimane.VEDI CROTONE-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Crotone ha comunque mostrato segnali di crescita nell'ultimo turno, riuscendo per due volte a portarsi in vantaggio contro il Monopoli prima di essere raggiunto sul 2-2. La Salernitana, invece, ha trovato un altro risultato utile grazie alla rete decisiva di Celiento contro il Giugliano. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Crotone-Salernitana. Dove vedere Crotone-Salernitana in diretta TV e streaming La sfida tra Crotone e Salernitana sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. La programmazione della Serie C 2026/27 prevede infatti la trasmissione integrale del campionato sulle piattaforme Sky e NOW. Per seguire Crotone-Salernitana in diretta streaming sarà necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Crotone-Salernitana tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. La partita non è prevista in chiaro su Rai o RaiPlay secondo le informazioni disponibili sulla programmazione attuale. Per la visione regolare della gara sarà quindi necessario utilizzare Sky Sport, Sky Go oppure NOW con il relativo servizio sportivo. Crotone-Salernitana: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Crotone-Salernitana

Crotone-Salernitana Competizione: Serie C 2026/27

Serie C 2026/27 Girone: C

C Giornata: 7ª

7ª Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Ezio Scida di Crotone

Ezio Scida di Crotone Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go e NOW

Sky Go e NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il calendario ufficiale conferma Crotone-Salernitana alle 14:30 di sabato 26 settembre allo stadio Ezio Scida. Il momento del Crotone Il Crotone di Leandro Greco arriva alla sfida con la Salernitana ancora senza vittorie in campionato, ma il pareggio per 2-2 contro il Monopoli ha fornito indicazioni positive sul piano offensivo. Gli Squali sono andati due volte avanti grazie a Marco Zunno e Antonino Musso, mostrando una buona capacità di sfruttare le occasioni create. Il secondo gol, in particolare, è arrivato al termine di un'azione nella quale Musso è stato bravo a sfruttare un pallone rimasto in area. Il rimpianto maggiore resta il calcio di rigore fallito da Musso nella ripresa, che avrebbe potuto portare il Crotone sul 3-1, prima del definitivo pareggio di Cerretti. La squadra di Greco ha però mantenuto per larghi tratti un atteggiamento propositivo, con il 4-3-3 confermato anche nell'ultimo incontro. Contro la Salernitana, il tecnico dovrebbe quindi ripartire dalla struttura che ha visto Zunno, Musso e Brignola comporre il tridente offensivo, con Crapisto, Grosso e Barcella in mezzo al campo. Il momento della Salernitana La Salernitana di Serse Cosmi si presenta allo Scida con 9 punti e una striscia positiva costruita attraverso i pareggi contro Foggia, Cavese e Barletta, la vittoria contro il Potenza e quella più recente contro il Giugliano. Il successo per 1-0 dell'Arechi è stato deciso da Bacary Celiento, permettendo ai granata di dare ulteriore continuità al proprio rendimento. Cosmi ha continuato a utilizzare il 4-4-2, con Galeotti tra i pali e una linea difensiva composta nell'ultima partita da Llano, Celiento, Pieraccini e Zoia. In mezzo al campo Tascone e Vitale hanno garantito equilibrio, mentre Achik e Villa hanno agito sugli esterni. Davanti, D'Ursi e La Gumina sono partiti titolari contro il Giugliano, con Lescano utilizzato successivamente dalla panchina. La gestione delle energie potrebbe portare qualche variazione, ma il sistema di gioco dovrebbe rimanere il riferimento principale. Le probabili formazioni di Crotone-Salernitana Il Crotone dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Monopoli. Tra i pali Merelli, con Andreoni, Armini, Tanco e Veltri davanti a lui. A centrocampo possibile conferma per Grosso, Barcella e Crapisto, mentre il tridente potrebbe essere nuovamente composto da Brignola, Musso e Zunno. Le scelte restano comunque subordinate alle valutazioni di Greco durante la settimana. La Salernitana dovrebbe invece ripartire dal 4-4-2 di Cosmi. Galeotti potrebbe essere confermato in porta, con Llano, Celiento, Pieraccini e Zoia nella linea difensiva. Tascone e Vitale sono candidati a mantenere il posto in mediana, mentre Achik e Villa dovrebbero agire sulle corsie esterne. In attacco D'Ursi e La Gumina partono come riferimento sulla base dell'ultimo undici schierato dal tecnico, anche se Lescano resta un'alternativa concreta. Crotone (4-3-3): Merelli; Andreoni, Armini, Tanco, Veltri; Grosso, Barcella, Crapisto; Brignola, Musso, Zunno. Allenatore: Leandro Greco. Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Zoia; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D'Ursi, La Gumina. Allenatore: Serse Cosmi.