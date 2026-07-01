La sfida di tennis tra Jacob Fearnley e Jaume Munar è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un confronto tra due giocatori dalle caratteristiche molto diverse, con il britannico che proverà a sfruttare il fattore campo contro lo spagnolo, alla ricerca di un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Fearnley arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e il sostegno del pubblico di casa. Il britannico è un tennista in crescita, dotato di un buon servizio e di un gioco aggressivo che può risultare particolarmente efficace sull'erba.

Munar, invece, è conosciuto soprattutto per la sua solidità da fondo campo e la grande continuità negli scambi. Lo spagnolo cercherà di adattare il proprio tennis alla superficie londinese, facendo leva sulla sua esperienza e sulla capacità di lottare su ogni punto.

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Il momento dei due tennisti

Fearnley proverà a sfruttare il servizio e l'aggressività per accorciare gli scambi e mettere pressione all'avversario.

Munar cercherà invece di far valere la propria regolarità e la solidità da fondo campo, cercando di allungare gli scambi e limitare le iniziative del britannico.

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