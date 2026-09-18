Forlì-Torres si gioca sabato 19 settembre alle ore 14:30 allo stadio Tullo Morgagni, sfida valida per la sesta giornata di Serie C 2026/27, Girone B. Il Forlì arriva all'appuntamento con 8 punti, mentre la Torres ne ha raccolti 9 nelle prime cinque giornate, per una partita che mette di fronte due squadre inserite nella parte alta della classifica.VEDI FORLÌ-TORRES IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Forlì ha iniziato il campionato con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, prima dell'1-1 ottenuto mercoledì sul campo del Pineto. La Torres ha invece conquistato il secondo successo consecutivo battendo 2-1 la Pianese, dopo il 3-2 sull'Ostiamare, e si presenta quindi al Morgagni con 9 punti. Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Forlì-Torres.

Dove vedere Forlì-Torres in diretta TV e streaming

La partita

sarà trasmessa in Italia da

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. La Serie C 2026/27 è infatti trasmessa integralmente da Sky e NOW; per la gara del Morgagni è confermata la presenza su entrambe le piattaforme, ma al momento non è indicato il numero di canale Sky specifico.

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Forlì-Torres: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Forlì-Torres

Competizione: Serie C 2026/27, Girone B, sesta giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Tullo Morgagni, Forlì

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Forlì

Il

ha raccolto 8 punti nelle prime cinque giornate e arriva al confronto con la Torres dopo l'1-1 sul campo del Pineto. Il percorso iniziale comprende il 2-2 contro la Sambenedettese, il largo 6-3 interno contro il Pescara, la sconfitta per 2-0 a Latina, il 2-1 sulla Vis Pesaro e infine il pareggio di mercoledì. La formazione di

ha quindi segnato 11 reti nelle prime cinque gare, mostrando soprattutto una notevole efficacia nella sfida interna contro il Pescara.

Il pareggio di Pineto ha avuto anche un elemento particolare: il Forlì è rimasto in inferiorità numerica dal 36' per l'espulsione di Rosetti, ma è riuscito comunque a conservare l'1-1 fino al termine. Il tecnico romagnolo dovrà quindi valutare le soluzioni a centrocampo in vista della sfida ravvicinata contro la Torres.

Il momento della Torres

La

ha raggiunto quota 9 punti grazie a tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque giornate. Dopo i ko contro Livorno e Grosseto, la squadra di

ha cambiato ritmo con i successi contro Sambenedettese, Ostiamare e Pianese. L'ultimo 2-1, arrivato mercoledì al Vanni Sanna, è stato deciso dalle reti di

e

, quest'ultimo a segno su rigore all'83'.

Di Stefano è stato ancora protagonista dopo la tripletta realizzata contro l'Ostiamare, mentre Scotto ha riscattato l'errore dal dischetto della partita precedente trasformando il rigore decisivo contro la Pianese. Greco ha sottolineato al termine della gara la capacità della squadra di ottenere i tre punti anche in una partita nella quale la Torres ha dovuto soffrire molto.

Le probabili formazioni di Forlì-Torres

Il

dovrebbe riproporre il 4-3-3, con Tagliaferri tra i pali e Mandrelli, Valentini e Saporetti a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo sono candidati alla titolarità

, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Petrelli, Macrì e Farinelli, con Valentino Coveri riferimento avanzato nelle soluzioni alternative.

La Torres potrebbe rispondere con un 4-4-2, anche se Greco ha utilizzato diverse soluzioni tattiche nel corso delle ultime gare. Tirelli è indicato tra i pali, con Berto e Antonelli al centro della difesa; a centrocampo Corsinelli, Mastinu, Masala e Olayiwola sono candidati a partire dal primo minuto. In avanti Scotto e Sorrentino potrebbero formare la coppia offensiva.

Forlì (4-3-3): Tagliaferri; Mandrelli, Valentini, Saporetti, Gaiola; De Risio, Rosetti, Petrelli; Macrì, Coveri, Farinelli. Allenatore: Alessandro Miramari.

Torres (4-4-2): Tirelli; Berto, Antonelli, Brentan, Di Stefano; Corsinelli, Mastinu, Masala, Olayiwola; Scotto, Sorrentino. Allenatore: Alfonso Greco.