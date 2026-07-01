La sfida di tennis tra Roman Safiullin e Botic van de Zandschulp è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 13:10. Un incontro molto equilibrato tra due giocatori solidi e abituati ai grandi palcoscenici, con in palio un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Il Safiullin arriva a questo appuntamento con la voglia di confermare il suo ottimo rendimento nei tornei più importanti. Il russo è un giocatore potente, con un servizio incisivo e un tennis aggressivo da fondo campo, caratteristiche che si adattano bene alle superfici veloci come l’erba.

Il Van de Zandschulp, invece, è un tennista molto solido e concreto. L’olandese è noto per la sua grande tenuta mentale e per la capacità di restare competitivo anche nei momenti più difficili del match, qualità che lo rendono sempre un avversario insidioso.

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Il momento dei due tennisti

Safiullin proverà a prendere in mano gli scambi con il servizio e la sua aggressività.

Van de Zandschulp cercherà invece di far valere la sua solidità e la capacità di costruire il punto con pazienza.

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