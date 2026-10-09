La Serie C torna in campo con Spezia-Gubbio, gara della 9ª giornata del Girone B in programma sabato 10 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Alberto Picco. I padroni di casa sono primi in classifica con 22 punti, grazie a sette vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate, mentre il Gubbio è 16° a quota 7. Lo Spezia arriva dal successo per 1-0 sul campo della Reggiana, mentre gli umbri hanno perso 3-1 in casa contro il Perugia.VEDI SPEZIA-GUBBIO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Lo Spezia ha segnato 15 gol subendone appena 4, mentre il Gubbio ha realizzato 10 reti e ne ha incassate 16. La formazione di Marco Turati è inoltre reduce da sette vittorie consecutive e non perde dalla prima giornata, mentre il Gubbio ha raccolto due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Spezia-Gubbio. Dove vedere Spezia-Gubbio in TV e streaming La partita Spezia-Gubbio sarà trasmessa da Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming attraverso NOW e Sky Go. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:30 e l'incontro rientra nel programma della 9ª giornata di Serie C. Per seguire Spezia-Gubbio in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Spezia-Gubbio tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità dell'evento e le condizioni dell'abbonamento prima dell'inizio della partita. Spezia-Gubbio: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Spezia-Gubbio

Spezia-Gubbio Competizione: Serie C Girone B

Serie C Girone B Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Alberto Picco, La Spezia

Alberto Picco, La Spezia Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento dello Spezia Lo Spezia arriva alla sfida da capolista solitaria con 22 punti, cinque in più del Ravenna secondo. Il percorso è praticamente perfetto: sette vittorie consecutive dopo il pareggio inaugurale contro il Grosseto, con 15 gol segnati e soltanto 4 subiti. L'ultimo successo è arrivato sul campo della Reggiana, dove la squadra di Marco Turati ha vinto 1-0 grazie alla rete di Cazzadori al 75'. Lo Spezia ha inoltre dovuto giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Capolupo, che salterà quindi la sfida contro il Gubbio per squalifica. Il momento del Gubbio Il Gubbio occupa il 16° posto con 7 punti e arriva al Picco dopo due sconfitte consecutive. Prima del ko per 3-1 nel derby contro il Perugia era infatti arrivato il 2-0 interno subito contro l'Ostiamare. Contro il Perugia, il Gubbio ha trovato il momentaneo 1-1 con Luca Barani, ma nella ripresa ha incassato altre due reti. La squadra di Domenico Di Carlo ha così raccolto soltanto due vittorie nelle prime otto giornate e dovrà affrontare la trasferta più difficile del momento contro una formazione ancora imbattuta. Le probabili formazioni di Spezia-Gubbio Lo Spezia dovrebbe ripartire dall'undici utilizzato nell'ultima gara contro la Reggiana, con Micai tra i pali e una linea difensiva composta da Mateju, Sapola, Sganzerla e Capolupo. L'assenza per squalifica di quest'ultimo apre però spazio a Oyono sulla corsia sinistra. Bright e Capomaggio saranno confermati in mezzo, mentre Cazzadori, Limonelli e Cardinali agiranno alle spalle di Mazzocchi. Il Gubbio dovrebbe invece mantenere il 3-5-2 visto contro il Perugia, con Bagnolini in porta e Baroncelli, Signorini e Barry davanti a lui. Podda e Barani occuperanno le fasce, con Fazzi e Rosaia al centro insieme a Zallu. In attacco confermata la coppia composta da La Mantia e Spina. SPEZIA (4-2-3-1): Micai; Mateju, Sapola, Sganzerla, Oyono; Bright, Capomaggio; Cazzadori, Limonelli, Cardinali; Mazzocchi. Allenatore: Marco Turati. GUBBIO (3-5-2): Bagnolini; Baroncelli, Signorini, Barry; Podda, Fazzi, Rosaia, Zallu, Barani; La Mantia, Spina. Allenatore: Domenico Di Carlo.