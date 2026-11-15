Vincere potrebbe non bastare alla Scozia, ma è l’unico risultato che le permette di sperare. Svizzera-Scozia si disputa lunedì 16 novembre 2026 alle 20:45, al Berit Sitterstadion di San Gallo, nella sesta giornata del Gruppo 1 della Lega B di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli elvetici hanno già conquistato il primo posto e la promozione grazie allo 0-0 in Slovenia. Gli scozzesi, risaliti a sette punti dopo il successo sulla Macedonia del Nord, devono invece imporsi e sperare che gli sloveni non vincano a Skopje. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Svizzera-Scozia in TV: il canale della copertura

sarà inserita nella programmazione di, dalle. Il palinsesto prevede collegamenti da San Gallo alternati alle immagini degli altri incontri della serata. La modalità annunciata è quindi quella della diretta multipla, senza una trasmissione integrale dedicata alla sola partita. Per accedere al canale sarà necessario un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi richiesti. Nella stessa trasmissione verrà seguita anche, confronto strettamente legato alle possibilità degli scozzesi di raggiungere il secondo posto.

La programmazione di Diretta Gol sarà disponibile anche su NOW, per chi dispone del Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati. Gli utenti NOW potranno selezionare Sky Sport Calcio dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegarsi alla piattaforma da browser. Le smart TV supportate consentiranno di seguire la trasmissione sul televisore tramite l’applicazione. Sky Go permetterà invece di accedere al canale da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online saranno proposti i collegamenti di Diretta Gol, con aggiornamenti dalle diverse partite previste alle 20:45.

Il momento della Svizzera

Laha costruito la promozione soprattutto nelle prime quattro giornate, vinte tutte. Ha superato due volte la Macedonia del Nord, battuto la Scozia pere conquistato il confronto casalingo con la Slovenia. Loha interrotto la sequenza di vittorie, ma ha consegnato alla squadra diil punto necessario per assicurarsi il ritorno in Lega A. Il bilancio è ora di, con tredici punti.

L’ultimo appuntamento offre la possibilità di concludere il girone senza sconfitte. La posizione già definita potrebbe incidere sulle scelte iniziali e sulla distribuzione dei minuti, senza togliere interesse a una prova davanti al proprio pubblico. Contro un’avversaria obbligata a vincere, gli elvetici dovranno soprattutto gestire bene gli spazi: la necessità scozzese di attaccare potrebbe aprire opportunità, ma richiederà attenzione nelle fasi di pressione.

GLASGOW, SCOZIA - 13 NOVEMBRE: John McGinn della Scozia segna su rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Scozia e Macedonia del Nord ad Hampden Park il 13 novembre 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Il momento della Scozia

Ilha permesso alla Scozia di arrivare all’ultima giornata ancora in corsa per il secondo posto. I sette punti raccolti la mantengono a una lunghezza dalla Slovenia, ma la trasferta contro la capolista rappresenta l’ostacolo più difficile. Gli scozzesi devono vincere e attendere il risultato di Skopje. Un altro esito chiuderebbe la possibilità di raggiungere gli spareggi promozione.

Il precedente dell’andata impone una riflessione: il 3-0 subito in casa dalla Svizzera ha mostrato quanto possa essere pericoloso concedere spazio agli elvetici. Per cambiare il risultato servirà una prestazione più equilibrata, capace di unire iniziativa offensiva e protezione della difesa. La Scozia dovrà inoltre evitare che l’urgenza condizioni ogni scelta. Cercare subito la giocata decisiva, senza accompagnarla con movimenti coordinati, rischierebbe di favorire proprio le ripartenze avversarie.

La chiave tattica del match tra Svizzera-Scozia

Le probabili formazioni di Svizzera-Scozia

potrebbero avere un ruolo importante nel tentativo scozzese di allargare la difesa svizzera. Per rendere efficace il loro avanzamento servirà però occupare l’area, avvicinando Christie e almeno un centrocampista a McBurnie. Lapotrebbe cercare di recuperare il pallone e coinvolgere rapidamente Ndoye, approfittando dello spazio alle spalle degli esterni. Freuler e Sierro dovranno invece limitare i rifornimenti centrali alla punta scozzese. Con il passare dei minuti il risultato dell’altra partita potrebbe modificare l’atteggiamento degli ospiti. La Scozia dovrà comunque costruire la propria occasione sul campo, prima ancora di guardare a ciò che accade a Skopje.Lapotrebbe affidarsi al, contra i pali. Davanti a lui sono indicati. In medianadovrebbe essere affiancato da. Sulla trequarti spazio a, chiamati a sosteneree a sfruttare gli eventuali spazi lasciati dagli scozzesi.

La Scozia dovrebbe rispondere con il 3-5-1-1. Gunn è atteso in porta, protetto da Binks, Hendry e Welsh. Sulle corsie sono candidati Doak e Robertson, con McGinn, Ferguson e Gilmour nella zona centrale. Christie dovrebbe muoversi alle spalle di McBurnie, cercando di collegare il centrocampo al riferimento offensivo.

SVIZZERA (4-2-3-1): Mvogo; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Sierro; Ndoye, Rieder, Sow; Amdouni. Ct: Yakin.

SCOZIA (3-5-1-1): Gunn; Binks, Hendry, Welsh; Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie; McBurnie.

Orario e informazioni essenziali di Svizzera-Scozia