Valencia-Hapoel Tel Aviv si gioca giovedì 8 ottobre alle 20:30 al Roig Arena, nella quarta giornata della regular season di Eurolega 2026/27. I padroni di casa sono ancora imbattuti dopo tre turni, mentre Hapoel Tel Aviv arriva a Valencia con due vittorie e una sconfitta, reduce dal successo per 102-98 contro il Real Madrid. VEDI VALENCIA-HAPOEL TEL AVIV IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Partita: Valencia-Hapoel Tel Aviv

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 4ª giornata

Data: giovedì 8 ottobre 2026

Orario: 20:30

Palazzetto: Roig Arena

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Valencia-Hapoel Tel Aviv: data, orario e informazioni sulla partita

Il momento delle due squadre racconta gia molto del confronto.

, superando Besiktas 96-94 all'esordio, Baskonia 111-88 al Roig Arena e infine ASVEL 105-92 in trasferta. Il successo di Villeurbanne ha confermato un avvio particolarmente produttivo in attacco.

Hapoel ha invece iniziato con la sconfitta per 86-84 contro Bayern, prima di ribaltare il rendimento con due vittorie consecutive: 81-80 sul campo della Stella Rossa e 102-98 contro il Real Madrid. La squadra israeliana ha quindi già mostrato di poter competere anche in partite ad alto punteggio.

Il momento del Valencia

guida un Valencia profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, ma già capace di trovare un'identità offensiva molto chiara. Il nuovo roster ruota attorno a

, arrivato dal Panathinaikos, alla fisicita di Nikola Mirotic e alla versatilità di Kameron Taylor. Armoni Brooks aggiunge tiro perimetrale, mentre Dylan Osetkowski e Jasiel Rivero aumentano le soluzioni vicino a canestro.

La vittoria per 111-88 contro Baskonia e stata particolarmente significativa: Valencia ha segnato 26 punti nel primo quarto e 31 nel terzo, costruendo il successo attraverso ritmo, circolazione di palla e grande efficacia dall'arco. Contro Hapoel sarà importante riuscire a mantenere questa fluidità senza concedere agli esterni avversari possessi facili in transizione.

Il momento dell'Hapoel Tel Aviv

dispone di un gruppo con grande esperienza internazionale e parecchie soluzioni sul perimetro. Il nome più importante e

, affiancato da giocatori come Elijah Bryant, Antonio Blakeney, Chris Jones e Tyler Ennis. Il roster comprende anche Zach LeDay, Amir Coffey, Bruno Caboclo e Khadeen Carrington, dando alla squadra profondita sia negli esterni sia nel reparto lunghi.

La vittoria sul Real Madrid ha mostrato soprattutto la capacita di Hapoel di reggere un confronto ad alto ritmo. I 102 punti segnati rappresentano un segnale preciso: Valencia dovrà evitare di trasformare la partita in una semplice gara di possessi, perché il talento offensivo degli israeliani può diventare particolarmente pericoloso quando il campo si apre.

Le chiavi tattiche di Valencia-Hapoel Tel Aviv

Il primo elemento da osservare sarà il

. La rapidità del playmaker americano puo mettere sotto pressione la prima linea difensiva e generare vantaggi dal pick and roll, mentre Micic e Chris Jones possono rispondere cercando di portare la palla nelle mani dei migliori realizzatori.

Un secondo punto riguarda la difesa sul perimetro. Valencia ha dimostrato di poter costruire parziali importanti quando riesce a correre e trovare rapidamente tiri aperti, ma Hapoel possiede abbastanza talento individuale per punire cambi difensivi e aiuti troppo profondi.

Infine, sarà decisivo il lavoro dei lunghi: Mirotic, Osetkowski e Rivero dovranno contenere la produzione interna di Hapoel senza perdere il vantaggio creato sul perimetro. La partita potrebbe quindi svilupparsi attorno alla capacita delle due squadre di alternare gioco dentro-fuori e transizione.

I probabili quintetti iniziali di Valencia-Hapoel Tel Aviv

Le rotazioni delle prime giornate permettono di delineare due possibili quintetti, anche se le scelte definitive dipenderanno dalle condizioni dei giocatori e dalle decisioni degli allenatori alla vigilia.

Valencia: TJ Shorts, Armoni Brooks, Kameron Taylor, Nikola Mirotic, Neal Sako

Hapoel Tel Aviv: Vasilije Micic, Elijah Bryant, Amir Coffey, Zach LeDay, Bruno Caboclo