L’AlbinoLeffe ha raccolto punti soprattutto in trasferta, ma per dare slancio alla propria classifica deve cominciare a vincere anche davanti al suo pubblico. Venerdì 30 ottobre 2026 alle 20:30, all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica, i seriani ricevono la Pergolettese nella dodicesima giornata del Girone A di Serie C. Un confronto tra due squadre separate da tre punti, con gli ospiti che arrivano all’appuntamento nel loro momento migliore. GUARDA ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE IN STREAMING SU BET365.

La squadra di Marco Zaffaroni viene dallo 0-0 sul campo del Renate, mentre quella di Antonio Giosa ha superato il Lumezzane per 2-1, centrando la terza vittoria consecutiva. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove seguire AlbinoLeffe-Pergolettese: i canali della diretta

AlbinoLeffe-Pergolettese sarà trasmessa in diretta televisiva su, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche in streaming su. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso, secondo le condizioni del proprio abbonamento.

Per accedere alla diretta in streaming è necessario:

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effettuare l’accesso al proprio account;

verificare che l’abbonamento comprenda la Serie C;

aprire la sezione Sport o quella dedicata ai canali in diretta;

selezionare AlbinoLeffe-Pergolettese all’orario previsto.

AlbinoLeffe-Pergolettese: orario, TV e streaming

Competizione: Serie C, Girone A.

Serie C, Girone A. Giornata: 12ª.

12ª. Data: venerdì 30 ottobre 2026.

venerdì 30 ottobre 2026. Orario: 20:30.

20:30. Stadio: AlbinoLeffe Stadium, Zanica.

AlbinoLeffe Stadium, Zanica. Diretta TV: Sky Sport Mix e Sky Sport 252.

Sky Sport Mix e Sky Sport 252. Streaming: Sky Go e NOW.

AlbinoLeffe, il rendimento interno frena la crescita

Quattordici punti in undici giornate tengonoa contatto con le squadre che lo precedono, ma il rendimento casalingo lascia spazio a qualche rimpianto. Nelle prime cinque partite davanti al proprio pubblico sono arrivati tre pareggi e due sconfitte: manca ancora una vittoria che potrebbe cambiare il peso di questo avvio di stagione. Lo 0-0 contro ilha portato un punto e una porta inviolata.

Ora Zaffaroni deve trovare il modo di conservare quella tenuta aggiungendo maggiore efficacia negli ultimi metri. I sedici gol complessivi indicano che la squadra sa produrre, ma contro la Pergolettese servirà trasformare il possesso in occasioni senza concedere ripartenze. L’equilibrio sarà particolarmente importante sulle fasce. Accompagnare l’azione con gli esterni può aiutare ad allargare la difesa avversaria, purché restino coperture adeguate quando il pallone viene perso.

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Pergolettese, tre vittorie per presentarsi a Zanica con fiducia

Laarriva da cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie nelle ultime tre giornate. Il 2-1 sul Lumezzane ha prolungato una fase che ha portato i cremaschi a quota diciassette punti e al settimo posto. Il club ha confermato il terzo successo di fila nel resoconto dell’ultimo turno. Anche lontano dal Voltini la squadra ha mostrato continuità: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta nelle sei trasferte disputate.

È un rendimento che permette di affrontare questa gara con fiducia, senza dipendere soltanto dal fattore campo per muovere la classifica. Per Giosa sarà importante mantenere le distanze tra centrocampo e difesa, evitando che gli attaccanti dell’AlbinoLeffe possano ricevere e girarsi con facilità. Davanti, invece, la presenza di Corti e il sostegno dei giocatori alle sue spalle offrono la possibilità di attaccare con più uomini quando si apre uno spazio.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Pergolettese

L’utilizzato nell’ultima uscita. Davanti a Michielin, il terzetto difensivo dovrebbe comprendere Boloca, Potop e Sottini. Barba e Ballo sono le ipotesi sulle corsie, con Faggi, Mandelli e Agostinelli in mezzo. In attacco potrebbero essere confermati Desogus e Sali, mentre Stanzani rappresenta un’alternativa. Si tratta di una possibile conferma dell’undici schierato contro il Renate.

La Pergolettese potrebbe mantenere il 4-2-3-1 visto contro il Lumezzane. Doldi è atteso tra i pali, con Zaia, Bassi, Silvestri e Antolini in difesa. Tremolada e Berretta potrebbero agire davanti alla retroguardia, mentre Evangelista, Ferrandino e Pala sarebbero i candidati a sostenere Corti. Anche in questo caso, l’ipotesi parte dalle scelte dell’ultimo turno e resta da confermare.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Michielin; Boloca, Potop, Sottini; Barba, Faggi, Mandelli, Agostinelli, Ballo; Desogus, Sali. Allenatore: Marco Zaffaroni.

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Doldi; Zaia, Bassi, Silvestri, Antolini; Tremolada, Berretta; Evangelista, Ferrandino, Pala; Corti. Allenatore: Antonio Giosa.