Stessi punti, stesso bilancio, stesso obiettivo: risalire in fretta la classifica. Il posticipo del lunedì della tredicesima giornata del girone C di Serie C mette di fronte il Team Altamura e la Cavese, entrambe a quota 15 punti dopo dodici turni. Si gioca allo stadio Tonino D’Angelo con calcio d’inizio alle 20:30. In palio c’è la possibilità di agganciare il treno dei playoff o, al contrario, di scivolare verso la zona playout. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ALTAMURA-CAVESE IN STREAMING SU BET365.

Il bilancio è identico, quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, ma i numeri raccontano due squadre diverse. La Cavese segna e subisce tanto (21 gol fatti e 20 incassati), l’Altamura ha l’attacco più povero delle due con 11 reti, ma ne ha concesse solo 17. I precedenti della scorsa stagione sorridono ai pugliesi, che hanno vinto entrambe le sfide di Serie C: al D’Angelo decise un gol arrivato al 97'. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Altamura-Cavese in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Altamura-Cavese

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Serie C; Cercare Altamura-Cavese tra le partite di lunedì 9 novembre; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Altamura-Cavese, posticipo della, si giocaallo stadio Tonino D’Angelo di Altamura e sarà disponibile in diretta streaming nel palinsesto di. La partita si potrà seguire da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare la sfida direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l’accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare il match tra gli appuntamenti della serata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Altamura-Cavese: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Altamura-Cavese

: Altamura-Cavese Competizione : Serie C

: Serie C Data : lunedì 9 novembre

: lunedì 9 novembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Tonino D’Angelo

: Tonino D’Angelo Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma dell'Altamura

Il momento di forma della Cavese

Caricamento post Instagram...

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Altamura-Cavese

La sfida si giocherà ilLasta funzionando. Il tecnico è arrivato dopo l’esonero di Memushaj, quando la classifica cominciava a farsi pesante. Da allora i murgiani hanno messo in filae superato anche un turno di Coppa Italia. L’ultimo colpo è arrivato sul campo delin rimonta. I campani erano passati avanti con un colpo di testa di Parker su calcio d’angolo. Poi un’autorete di Fusco su cross di Rosafio ha riportato il punteggio in parità, e nella ripresa, concesso per un contatto su Bocic. Con il Sorrento in dieci dalla fine del primo tempo, i biancorossi hanno gestito il vantaggio senza rischiare quasi nulla. Ilsembra aver dato equilibrio alla squadra, che ora vuole sfruttare il fattore campo.Per i metelliani è un momento delicato. Dopo ile l’1-1 di Barletta, sono arrivati due ko di fila. A Foggia la squadra di Masitto ha perso 1-0 per un, dopo aver sprecato diverse occasioni. Al Simonetta Lamberti è caduta 1-2 contro il: Pugliese ha approfittato di un’uscita sbagliata di Boffelli, Abreu ha raddoppiato in contropiede e il gol di Alberti nel recupero è servito a poco. Il dato più preoccupante è che la Cavese ha perso anche in casa, dove finora aveva costruito buona parte della sua classifica. Alla squadra non mancano le occasioni, ma. Resta inoltre fuori Thiago Cionek, il cui rientro non è previsto prima del 2027.L’Altamura si affida a un blocco compatto e alla capacità di colpire con il tridente offensivo. Il riferimento è, centravanti e rigorista della squadra, decisivo a Sorrento e bravo a guadagnare falli e a far salire i compagni. La Cavese risponderà con il suo 3-4-1-2 e con la fantasia di, il trequartista che crea più occasioni da gol nella squadra di Masitto. Sarà lui a dover trovare gli spazi tra la mediana e la difesa a quattro dei pugliesi. Da una parte c’è una squadra solida ma poco prolifica, dall’altra una formazione che segna con facilità ma concede molto: tutto lascia pensare a una

In casa biancorossa l’idea è confermare l’undici visto a Sorrento: Perucchini tra i pali, linea a quattro con Zazza, Pirrello, Pacia e Mogentale, Dipinto, Nazzaro e Grande in mezzo al campo, il tridente Rosafio-Curcio-Bocic in avanti. Masitto dovrebbe restare sul 3-4-1-2 con una novità sulla fascia: Sava in vantaggio su Diarrassouba. Davanti Orlando agirà alle spalle della coppia Minaj-Fusco.

Altamura (4-3-3): Perucchini; Zazza, Pirrello, Pacia, Mogentale; Dipinto, Nazzaro, Grande; Rosafio, Curcio, Bocic. Allenatore: Giuseppe Raffaele

Cavese (3-4-1-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Sava, Esposito, Awua, Macchi; Orlando; Minaj, Fusco. Allenatore: Cristiano Masitto