Altamura-Picerno si gioca sabato 19 settembre alle ore 20:30 allo stadio Tonino D’Angelo di Altamura, nella sfida valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 4 punti in classifica, mentre il Picerno è fermo a quota 9 dopo la sconfitta interna contro il Catania nell'ultimo turno. L’Altamura cerca invece di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive in campionato.VEDI ALTAMURA-PICERNO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L’Altamura di Ledian Memushaj ha conquistato 4 punti nelle prime cinque giornate, grazie al successo iniziale contro il Monopoli e al pareggio sul campo dell’Inter U23, prima di incassare tre sconfitte consecutive contro Savoia, Bari e Casertana. Il Picerno di Claudio De Luca aveva invece iniziato il campionato con tre vittorie consecutive, prima dello 0-1 contro il Sorrento e del recente 2-4 casalingo contro il Catania. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Altamura-Picerno.

Dove vedere Altamura-Picerno in diretta TV e streaming

La

è trasmessa integralmente da Sky e in streaming su NOW. Il programma ufficiale della sesta giornata conferma Altamura-Picerno alle 20:30 di sabato 19 settembre, con la diretta disponibile su Sky Sport e NOW.

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Altamura-Picerno: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Altamura-Picerno

Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sesta giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Tonino D’Angelo, Altamura

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell’Altamura

L’

ha raccolto 4 punti nelle prime cinque giornate, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Dopo l’esordio vincente contro il Monopoli, la formazione di Memushaj ha pareggiato 1-1 contro l’Inter U23, quindi ha perso consecutivamente contro Savoia, Bari e Casertana.

L’ultima battuta d’arresto è arrivata al 94’ sul campo della Casertana, con il gol di Colley a decidere una gara nella quale i biancorossi avevano comunque creato alcune occasioni, compresa una traversa colpita da Michele Grande nel primo tempo. La squadra pugliese non trova il gol da tre partite consecutive e deve quindi ritrovare efficacia offensiva davanti al proprio pubblico.

Il momento del Picerno

Il

ha mantenuto un bottino di 9 punti dopo le prime cinque giornate, frutto di tre vittorie e due sconfitte. La squadra lucana aveva cominciato il torneo con tre successi consecutivi contro Sorrento, Inter U23 e altre avversarie del girone, prima di perdere 1-0 contro il Sorrento e successivamente 2-4 contro il Catania.

La sconfitta contro il Catania ha interrotto la possibilità di restare in vetta a punteggio pieno, ma il Picerno conserva comunque un rendimento offensivo importante: nelle prime quattro giornate aveva realizzato 9 reti e, nonostante il ko del turno infrasettimanale, resta a quota 9 punti. Nell'ultima partita Claudio De Luca ha schierato un 4-3-3 con Marcone in porta, Bellodi, Del Fabro, Bassoli e Pistolesi in difesa e Abreu riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Altamura-Picerno

L’

dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato anche nell’ultima gara contro la Casertana. Perucchini dovrebbe essere confermato tra i pali, con Zazza, Esposito, Pirrello e Falasca davanti al portiere. Dipinto e Nazzaro potrebbero comporre la coppia centrale, mentre Rosafio, Grande e Bocic sono candidati a muoversi alle spalle di Malcore. La formazione titolare dell’ultima gara ha visto però anche Mogentale e Gudelevicius dal primo minuto, per cui Memushaj potrebbe apportare qualche modifica dopo il turno infrasettimanale.

Il Picerno dovrebbe mantenere il 4-3-3 visto nell'ultima gara ufficiale contro il Catania, con Marcone tra i pali e Bellodi, Del Fabro, Bassoli e Pistolesi nella linea difensiva. Virgilio, Franco e Maselli possono comporre il centrocampo, mentre Pugliese, Abreu e Kanoute sono i candidati per il tridente offensivo. De Luca potrebbe valutare qualche cambio dopo la sconfitta interna contro il Catania, ma l'ossatura dell'undici dovrebbe rimanere quella già utilizzata nel turno precedente.

ALTAMURA (4-2-3-1): Filippo Perucchini; Matteo Zazza, Mattia Esposito, Roberto Pirrello, Matteo Falasca; Nicola Dipinto, Marco Nazzaro; Marco Rosafio, Michele Grande, Milos Bocic; Giancarlo Malcore. Allenatore: Ledian Memushaj.

PICERNO (4-3-3): Alessandro Marcone; Gabriele Bellodi, Davide Del Fabro, Alessandro Bassoli, Francesco Pistolesi; Giovanni Virgilio, Gianluca Franco, Marco Maselli; Mattia Pugliese, Léo Abreu, Mamadou Kanoute. Allenatore: Claudio De Luca.