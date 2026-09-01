L’Altamura torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21:00, la formazione pugliese ospiterà la Sambenedettese allo stadio Tonino D’Angelo in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. L’Altamura ha raggiunto questo appuntamento superando il Foggia per 2-1 in trasferta, mentre la Sambenedettese ha espugnato il campo del Pescara con il risultato di 1-0.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Altamura di Ledian Memushaj proverà a sfruttare il fattore campo, mentre la Sambenedettese guidata da Roberto Boscaglia arriva in Puglia forte dell’impresa compiuta all’Adriatico. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la sfida avrà un peso particolarmente importante e ogni episodio potrebbe risultare decisivo. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Altamura-Sambenedettese in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Tonino D’Angelo, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. La Coppa Italia Serie C è trasmessa su Sky Sport e NOW, ma la programmazione delle singole partite varia di turno in turno.

L’Altamura vuole sfruttare il fattore campo

L’Altamura ha conquistato il passaggio al secondo turno grazie alla

, un successo maturato allo Zaccheria e deciso dalle reti di Malcore e Mogentale. La formazione pugliese ha dimostrato di saper affrontare subito una sfida delicata, imponendosi in trasferta in un derby molto sentito.

La squadra guidata da Ledian Memushaj arriva inoltre all’appuntamento dopo aver iniziato il campionato con una vittoria per 1-0 contro il Monopoli. L’Altamura potrà quindi contare su un buon momento di fiducia e proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per superare un avversario reduce da un’impresa importante.

La Sambenedettese arriva dopo l’impresa di Pescara

La Sambenedettese ha iniziato il proprio cammino nella competizione con una

. A decidere la sfida dell’Adriatico è stato Nicoli, autore della rete nel primo tempo che ha permesso ai rossoblù di eliminare una formazione di categoria superiore.

Il successo ha confermato la capacità della squadra di Roberto Boscaglia di mantenere compattezza e attenzione difensiva nei momenti più delicati. Per la Sambenedettese sarà ora importante replicare quella prestazione anche ad Altamura, affrontando una gara secca nella quale la gestione degli episodi potrebbe avere un peso determinante.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte due squadre che hanno già dimostrato di saper vincere in

nel primo turno. L’Altamura proverà ora a sfruttare il fattore campo, mentre la Sambenedettese arriverà in Puglia con la fiducia generata dal successo di Pescara.

Il confronto sarà anche tra due squadre che hanno mostrato solidità e concretezza nelle rispettive gare d’esordio in coppa. L’Altamura ha saputo trovare il gol decisivo nel finale contro il Foggia, mentre la Samb ha difeso il vantaggio di Nicoli all’Adriatico. In una gara secca, la capacità di gestire i momenti decisivi potrebbe fare la differenza.

Altamura-Sambenedettese: data, orario e canali