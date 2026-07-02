Si fa sul serio ora: terminata la fase a gironi del Mondiale, cominciano i sedicesimi di finale con scontri che potranno regalare tantissime emozioni e numerosi spunti. Alla mezzanotte italiana tra venerdì 3 giugno e sabato 4 giugno, si sfidano due realtà diametralmente opposte, quasi come se fosse uno scherzo beffardo del destino. Da una parte l'Argentina, campione del mondo nel recente 2022, dall'altra il Capo Verde al suo primo mondiale in assoluto e reduce da uno straordinario passaggio del turno nel suo girone con Arabia Saudita, Spagna e Uruguay.

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Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento dell'Argentina

Nove punti su nove disponibili per l'Argentina, che ha avuto modo di confermare il suo status di campione in carica siglando nel girone J otto reti e subendone solo una. In grande spolvero Lionel Messi, autore di 6 marcature: tripletta all'Algeria all'esordio, doppietta all'Austria e rete alla Giordania. Nell'ultima gara si è finalmente sbloccato Lautaro Martinez: il centravanti dell'Inter era ancora alla ricerca del suo primo gol ad un Mondiale. La squadra allenata da mister Lionel Scaloni ha dimostrato grinta, organizzazione e tutti gli elementi giusti per fare nuovamente un percorso importante per arrivare fino in fondo.

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Il momento del Capo Verde

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Le probabili formazioni di Argentina-Capo Verde

Tre pareggi in tre partite sono bastati per il: il secondo posto nel girone H rappresenta una pietra miliare della storia del calcio moderno. Il gruppo, costituito da Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, era tutt'altro che facile. Vozinha &c co. hanno saputo vendere cara la pelle e sfornare delle prestazione importanti, raggiungendo così un traguardo impensabile fino a qualche settimana fa. Adesso c'è l'ostacolo più grande: un confronto che sulla carta, nuovamente, non vede il Capo Verde coi favori del pronostico. Una sfida proibitiva, come del resto anche le precedenti.

Solito assetto collaudato per l'Argentina, che non dovrebbe rinunciare a nessuno dei suoi uomini più rappresentativi. Sarà nuovamente Messi a guidare i suoi compagni in questo percorso ad eliminazione diretta, con l'obiettivo di arrivare ancora una volta in finale. Capo Verde nuovamente con difesa a 4 e unica punta, baricentro basso e tanta organizzazione difensiva.

Argentina (4-4-2): Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Messi, Lautaro. Allenatore: Lionel Scaloni

Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha, Pina, Pico, Diney, Paulo, Lenini, Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo, Livramento. Allenatore: Bubista

Cosa aspettarsi dalla partita

Le premesse per questo match sono abbastanza scontate: l'Argentina parte molto più che favorita, perché i valori in campo sono assolutamente differenti tra le due compagini. Sebbene la favola del Capo Verde sia una bella storia, è lecito aspettarsi una netta vittoria della Selecciòn, probabilmente per 2-0 o 3-0. Messi e compagni non dovrebbero avere troppi problemi a centrare la vittoria, considerato che sotto ogni punto di vista la loro squadra è superiore. Magari non con una marcatura nei primi minuti, ma il trionfo albiceleste dovrebbe arrivare sul lungo periodo nei 90 minuti.

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