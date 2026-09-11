Domani, 12 settembre, scenderanno in campo Athletic Bilbao ed Elche. Le due squadre arrivano da momenti di forma profondamente diversi: con Terzic l'Athletic non ha iniziato nel migliore dei modi, ma le convincenti vittorie delle ultime due settimane hanno restituito morale all'ambiente. L'Elche, invece, non è stato ancora in grado di vincere una partita e ha strappato soltanto un pareggio nella prima giornata di campionato. Il fischio d'inizio al San Mamés è in programma alle 18:30. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ATHLETIC BILBAO-ELCHE IN STREAMING SU BET365.

La partita, valida per la quinta giornata del campionato spagnolo, è di rilevante importanza soprattutto per l'Elche di Anselmi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. L'Athletic, invece, ha vinto le ultime due partite nel campionato spagnolo. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Athletic Bilbao-Elche in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Athletic Bilbao-Elche

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Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alledi domani, sabato 12 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Athletic Bilbao-Elche: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Athletic Bilbao-Elche

: Athletic Bilbao-Elche Competizione : Liga

: Liga Data : sabato 12 settembre

: sabato 12 settembre Orario : 18:30

: 18:30 Stadio : San Mamés

: San Mamés Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

La formazione basca cavalca l'onda dell'entusiasmo dopo le due vittorie strappate ne Laliga, mentre l'Elche deve per forza provare a guadaganre i primi tre punti della sua stagione.

Il momento di forma dell'Athletic Bilbao

Il momento di forma dell'Elche

sta intraprendendo una nuova era con Terzic, ma la sua filosofia non sembra cambiata. Un gioco propositivo, una solida ossatura basca e i volti soliti che hanno dato spettacolo nella scorsa stagione, su tutti lo spagnoloWilliams e il più esperto fratello, che ha da poco lasciato la nazionale ghanese. Infatti, rispetto al fratello, che ha scelto di giocare per la Spagna, Iñaki ha dedicato la sua carriera internazionale alla nazionale africana. Le vittorie controhanno ridato entusiasmo alla squadra basca, che adesso punta a recuperare i punti persi nelle prime giornate de Laliga 2026/2027.deve necessariamente provare a vincere la partita, dato che al momento occupa l'ultimo posto nel campionato spagnolo e. La partita è tra le più difficile in cui provare a strappare punti dato che sarà giocata tra le mura del San Mamés, ma per non compromettere la stagione sarebbe meglio invertire la rotta per la squadra di Anselmi. Dalla prima giornata, infatti, è stato raccolto, da lì tutte sconfitte.

BILBAO, SPAGNA - 5 SETTEMBRE: Oihan Sancet dell'Athletic Bilbao festeggia il terzo gol della sua squadra con i compagni di squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Athletic Club e Atletico de Madrid all'Estadio de San Mames il 5 settembre 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Elche

vorrà fare la partita già dall'inizio, grazie all'entusiasmo derivante dalle ultime due partite vinte e l'ambiente infiammato del San Mamés. Se la formazione diriuscirà a sbloccare subito la partita, difficilmente l'Elche riuscirà a ripristinare la parità e rimontare, dato che non fa della produzione offensiva il suo grande punto di forza. I baschi, invece, possono contare su unache insieme è in grado di mettere a ferro e fuoco ogni difesa.

L'Athletic Bilbao di Terzic scende in campo con un 4-2-3-1 con chiaro stampo offensivo. Il riferimento offensivo sarà Iñaki Williams, coadiuvato dal fratello Nico e da Navarro e Sancet. L'Elche, invece, risponderà con un modulo più solido: un 3-5-2 architettato dal tecnico Anselmi per contrastare la formazione basca. Nella zona nevralgica del campo per la squadra valenciana ci sarà Villar insieme a Morente, riferimento del centrocampo.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Alvarez, Laporte, Yuri; Ruiz, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico; Inaki. Allenatore: Terzic.

Elche (3-5-2): Dituro; Sangare, Chust, Bigas; Morente, Buonanotte, Morcillo, Villar, Valera; Nino, Ponce. Allenatore: Anselmi.