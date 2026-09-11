Dove vedere Athletic Bilbao-Elche in diretta TV e streaming

L'Athletic Bilbao è a caccia della terza vittoria di fila, mentre l'Elche deve alzare la testa dopo un inizio deludente
Domani, 12 settembre, scenderanno in campo Athletic Bilbao ed Elche. Le due squadre arrivano da momenti di forma profondamente diversi: con Terzic l'Athletic non ha iniziato nel migliore dei modi, ma le convincenti vittorie delle ultime due settimane hanno restituito morale all'ambiente. L'Elche, invece, non è stato ancora in grado di vincere una partita e ha strappato soltanto un pareggio nella prima giornata di campionato. Il fischio d'inizio al San Mamés è in programma alle 18:30. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ATHLETIC BILBAO-ELCHE IN STREAMING SU BET365.
La partita, valida per la quinta giornata del campionato spagnolo, è di rilevante importanza soprattutto per l'Elche di Anselmi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. L'Athletic, invece, ha vinto le ultime due partite nel campionato spagnolo. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Athletic Bilbao-Elche in diretta TV e streamingIl campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su Dazn, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 18:30 di domani, sabato 12 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e trovare Athletic Bilbao-Elche tra gli appuntamenti di giornata.
Come accedere allo streaming di Athletic Bilbao-ElchePer cercare Athletic Bilbao-Elche nel palinsesto live è necessario:
- Scegliere l'operatore;
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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Athletic Bilbao-Elche: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 12 settembre alle 18:30.
- Partita: Athletic Bilbao-Elche
- Competizione: Liga
- Data: sabato 12 settembre
- Orario: 18:30
- Stadio: San Mamés
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
La formazione basca cavalca l'onda dell'entusiasmo dopo le due vittorie strappate ne Laliga, mentre l'Elche deve per forza provare a guadaganre i primi tre punti della sua stagione.
Il momento di forma dell'Athletic BilbaoL'Athletic Bilbao sta intraprendendo una nuova era con Terzic, ma la sua filosofia non sembra cambiata. Un gioco propositivo, una solida ossatura basca e i volti soliti che hanno dato spettacolo nella scorsa stagione, su tutti lo spagnolo Nico Williams e il più esperto fratello Iñaki, che ha da poco lasciato la nazionale ghanese. Infatti, rispetto al fratello, che ha scelto di giocare per la Spagna, Iñaki ha dedicato la sua carriera internazionale alla nazionale africana. Le vittorie contro Celta Vigo e Atlético Madrid hanno ridato entusiasmo alla squadra basca, che adesso punta a recuperare i punti persi nelle prime giornate de Laliga 2026/2027.
Il momento di forma dell'ElcheL'Elche deve necessariamente provare a vincere la partita, dato che al momento occupa l'ultimo posto nel campionato spagnolo e non ha vinto alcun match. La partita è tra le più difficile in cui provare a strappare punti dato che sarà giocata tra le mura del San Mamés, ma per non compromettere la stagione sarebbe meglio invertire la rotta per la squadra di Anselmi. Dalla prima giornata, infatti, è stato raccolto un solo punto all'esordio stagionale, da lì tutte sconfitte.
La chiave tattica della partitaL'Athletic Bilbao vorrà fare la partita già dall'inizio, grazie all'entusiasmo derivante dalle ultime due partite vinte e l'ambiente infiammato del San Mamés. Se la formazione di Terzic riuscirà a sbloccare subito la partita, difficilmente l'Elche riuscirà a ripristinare la parità e rimontare, dato che non fa della produzione offensiva il suo grande punto di forza. I baschi, invece, possono contare su una coppia di fratelli che insieme è in grado di mettere a ferro e fuoco ogni difesa.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Elche
L'Athletic Bilbao di Terzic scende in campo con un 4-2-3-1 con chiaro stampo offensivo. Il riferimento offensivo sarà Iñaki Williams, coadiuvato dal fratello Nico e da Navarro e Sancet. L'Elche, invece, risponderà con un modulo più solido: un 3-5-2 architettato dal tecnico Anselmi per contrastare la formazione basca. Nella zona nevralgica del campo per la squadra valenciana ci sarà Villar insieme a Morente, riferimento del centrocampo.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Alvarez, Laporte, Yuri; Ruiz, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico; Inaki. Allenatore: Terzic.
Elche (3-5-2): Dituro; Sangare, Chust, Bigas; Morente, Buonanotte, Morcillo, Villar, Valera; Nino, Ponce. Allenatore: Anselmi.
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