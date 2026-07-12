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La sfida di tennis tra Paula Badosa e Anhelina Kalinina è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un match molto interessante tra due giocatrici di grande talento, con la spagnola che parte con i favori del pronostico ma con l’ucraina pronta a rendere la sfida molto combattuta. Il UniCredit Iași Open si disputa sulla terra battuta ed è uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva sul circuito WTA. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Badosa arriva al torneo rumeno con grande fiducia dopo un periodo positivo, mentre la Kalinina proverà a sfruttare la propria esperienza sulla terra rossa per mettere in difficoltà una delle giocatrici più attese del tabellone.

Paula Badosa: caratteristiche e carriera

Paula Badosa, nata nel 1997 a New York ma rappresentante della Spagna, è una delle giocatrici più talentuose del tennis femminile degli ultimi anni. Ha raggiunto il numero 2 del ranking WTA e ha conquistato diversi titoli importanti, tra cui il prestigioso torneo di Indian Wells nel 2021.

Il suo tennis è basato su grande potenza da fondo campo, un diritto molto incisivo e una notevole capacità di dominare gli scambi quando riesce a imporre il proprio ritmo. La terra battuta si adatta bene alle sue caratteristiche, grazie alla possibilità di costruire il punto con pazienza e poi accelerare nei momenti decisivi.

Anhelina Kalinina: caratteristiche e carriera

Anhelina Kalinina, nata nel 1997 in Ucraina, è una giocatrice molto solida che nel corso della carriera ha raggiunto importanti risultati nel circuito WTA, arrivando fino alla top 30 mondiale e disputando anche finali di tornei prestigiosi.

Il suo stile di gioco è caratterizzato da grande resistenza fisica, regolarità negli scambi e ottima capacità di difesa. È una tennista che ama le battaglie da fondo campo e riesce spesso a mettere in difficoltà avversarie più aggressive grazie alla sua continuità.

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Il momento delle due tenniste

Badosa arriva a Iași in un momento molto positivo dal punto di vista della fiducia, dopo aver ritrovato continuità e risultati importanti nella stagione sulla terra battuta. La spagnola vuole sfruttare questo torneo per confermare la propria crescita e tornare stabilmente ai livelli che l’avevano portata ai vertici del ranking.

Kalinina rappresenta invece un'avversaria sempre molto difficile da affrontare, soprattutto sulla terra rossa, dove la sua capacità di restare nello scambio e prolungare i punti può mettere pressione anche alle migliori giocatrici.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași potrebbe essere un palcoscenico ideale per Paula Badosa, una giocatrice che sulla terra battuta ha dimostrato in passato di poter raggiungere livelli altissimi. La spagnola parte favorita grazie alla maggiore qualità offensiva, alla capacità di comandare gli scambi e a un momento di forma che sembra in crescita. Kalinina però ha tutte le caratteristiche per complicare il match: sulla terra è una rivale scomoda, capace di trasformare ogni partita in una lunga battaglia fisica e mentale. Il pronostico è quindi dalla parte di Badosa, favorita per il passaggio del turno, ma con una sfida che potrebbe essere molto combattuta e svilupparsi anche in tre set.

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