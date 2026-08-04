Il Benfica punta a compiere un altro passo verso la fase campionato dell'Europa League. I portoghesi ricevono l'Hearts mercoledì 5 agosto alle ore 21:00 all'Estádio da Luz per l'andata del terzo turno preliminare. Dopo aver travolto il San Gallo nel turno precedente, le Aquile cercano un'altra vittoria davanti al proprio pubblico, mentre gli scozzesi vogliono reagire dopo un avvio di stagione complicato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BENFICA-HEARTS CLICCA SU BET365.

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Come arriva il Benfica

Il Benfica si presenta all'appuntamento con fiducia dopo aver ribaltato il doppio confronto contro il San Gallo. La sconfitta rimediata in Svizzera non ha lasciato strascichi e, nel ritorno, la formazione di Marco Silva ha dominato imponendosi con un netto 5-0, trascinata dal poker di Pavlidis. Pur avendo mancato il titolo portoghese nella passata stagione, i lusitani hanno confermato tutto il proprio valore e puntano ora a conquistare l'accesso alla fase campionato dell'Europa League. Davanti ai propri tifosi cercheranno di mettere subito pressione agli avversari per indirizzare il doppio confronto.

Come arriva l'Hearts

L'Hearts vive invece un momento delicato. Dopo aver visto sfumare il titolo scozzese all'ultima giornata della scorsa stagione, il club ha affrontato un'estate ricca di cambiamenti, tra partenze importanti e l'arrivo del nuovo tecnico Wouter Vrancken. Il cammino europeo è iniziato con la doppia sconfitta contro lo Sturm Graz nei preliminari di Champions League, risultato che ha costretto gli scozzesi a proseguire il proprio percorso in Europa League. Anche il debutto nel nuovo campionato non ha sorriso ai Jambos, chiamati ora a un'impresa sul campo del Benfica.

Probabili formazioni di Benfica-Hearts

Il Benfica dovrebbe affidarsi ancora all'undici che ha dominato il ritorno contro il San Gallo. Trubin agirà tra i pali, con Bah, Antonio Silva, Lenglet e Dahl a protezione della porta. In mezzo al campo spazio a Barreiro e Barrenechea, mentre sulla trequarti Rafa Silva, Sudakov e Kaminski supporteranno Pavlidis, autentico protagonista del turno precedente.

L'Hearts dovrebbe confermare il 4-4-2. Reus sarà il portiere, con Altena, McEntee, Findlay e Milne in difesa. A centrocampo agiranno Kerjota, Mendy, Spittal e Miller, mentre in attacco toccherà alla coppia formata da Claudio Braga e Ba-Sy provare a impensierire la retroguardia portoghese.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Rafa Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis.

Hearts (4-4-2): Reus; Altena, McEntee, Findlay, Milne; Kerjota, Mendy, Spittal, Miller; Braga, Ba-Sy.

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