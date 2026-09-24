Dove vedere Besiktas-Valencia in streaming live e gratis: diretta TV, orario e probabili quintetti
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Il Beşiktaş torna a disputare l’Eurolega dopo tredici anni e debutta nella stagione 2026/27 davanti al proprio pubblico contro il Valencia Basket. La sfida, valida per il primo turno della competizione, è in programma venerdì 25 settembre alle ore 19:00 italiane al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul. La formazione turca, guidata da Dušan Alimpijević, affronta una squadra spagnola che ha cambiato guida tecnica affidandosi a Xavi Albert.VEDI BEŞİKTAŞ-VALENCIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365
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Dove vedere Beşiktaş-Valencia in diretta TV e streamingLa sfida tra Beşiktaş e Valencia Basket rientra nella programmazione italiana dell'Eurolega, disponibile su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. La nuova stagione della competizione è trasmessa in Italia da Sky Sport e NOW a partire dal 24 settembre.
Beşiktaş-Valencia: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Beşiktaş-Valencia
- Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno
- Data: venerdì 25 settembre 2026
- Orario: 19:00
- Palazzetto: Turkcell Basketball Development Center, Istanbul
- Diretta TV: Sky Sport Basket
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Il momento del BeşiktaşIl Beşiktaş affronta il ritorno in Eurolega con un gruppo costruito attorno a diversi giocatori di esperienza internazionale. In estate sono arrivati elementi come Scottie Wilbekin, Furkan Korkmaz, Jaylen Nowell, David DeJulius, DaQuan Jeffries, Eugene Omoruyi, Wenyen Gabriel e Mady Sissoko, mentre sono rimasti Devon Dotson, Anthony Brown, Berk Uğurlu e Ante Žižić. Alimpijević è stato inoltre confermato alla guida tecnica.
Il ritorno nella massima competizione europea arriva dopo un percorso di crescita del club turco, che vuole sfruttare soprattutto il talento degli esterni e l'esperienza dei giocatori arrivati durante l'estate. Wilbekin e Korkmaz rappresentano due dei principali riferimenti offensivi, mentre Dotson può garantire atletismo e capacità di attaccare il canestro.
Il momento del ValenciaIl Valencia Basket si presenta all'esordio europeo con un roster profondamente rinnovato e con Xavi Albert alla guida tecnica. Il mercato estivo ha portato in Spagna T.J. Shorts, Armoni Brooks, Mario Saint-Supéry, Elias Valtonen, Dylan Osetkowski, Jasiel Rivero, Nikola Mirotic e Mo Gueye, mentre sono rimasti elementi come Omari Moore, Kameron Taylor, Nate Reuvers e Yankuba Sima.
Il colpo più importante è rappresentato da Nikola Mirotic, arrivato dal Monaco e chiamato a diventare uno dei principali riferimenti del nuovo progetto. Anche l'inserimento di T.J. Shorts, reduce dal Panathinaikos, aggiunge grande qualità nella gestione del pallone e nella creazione dal pick and roll.
Le chiavi tattiche di Beşiktaş-ValenciaLa partita mette di fronte due squadre che possono contare su esterni capaci di creare vantaggi individuali. Il Beşiktaş potrebbe cercare di sfruttare la velocità di Dotson e la capacità realizzativa di Wilbekin e Korkmaz, provando ad alzare il ritmo davanti al proprio pubblico.
Il Valencia può invece affidarsi alla creatività di Shorts e alla qualità di Mirotic nel gioco a metà campo. La presenza di Osetkowski e Rivero offre inoltre diverse soluzioni nel reparto lunghi, rendendo particolarmente interessante il confronto sotto canestro.
I probabili quintetti iniziali di Beşiktaş-ValenciaIl Beşiktaş dovrebbe affidarsi a Scottie Wilbekin e Devon Dotson nel reparto esterni, con Furkan Korkmaz da ala piccola, Eugene Omoruyi da ala forte e Ante Žižić come centro. Il Valencia potrebbe invece partire con T.J. Shorts in cabina di regia, Armoni Brooks e Kameron Taylor sugli esterni, Nikola Mirotic da ala forte e Dylan Osetkowski nel ruolo di centro.
Beşiktaş: Scottie Wilbekin – Devon Dotson – Furkan Korkmaz – Eugene Omoruyi – Ante Žižić
Valencia: T.J. Shorts – Armoni Brooks – Kameron Taylor – Nikola Mirotic – Dylan Osetkowski
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