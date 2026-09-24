Il Beşiktaş torna a disputare l’Eurolega dopo tredici anni e debutta nella stagione 2026/27 davanti al proprio pubblico contro il Valencia Basket. La sfida, valida per il primo turno della competizione, è in programma venerdì 25 settembre alle ore 19:00 italiane al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul. La formazione turca, guidata da Dušan Alimpijević, affronta una squadra spagnola che ha cambiato guida tecnica affidandosi a Xavi Albert.VEDI BEŞİKTAŞ-VALENCIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Beşiktaş-Valencia in diretta TV e streaming

La sfida tra

rientra nella programmazione italiana dell'Eurolega, disponibile su

e in streaming su

. La nuova stagione della competizione è trasmessa in Italia da Sky Sport e NOW a partire dal 24 settembre.

Beşiktaş-Valencia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Beşiktaş-Valencia

Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Data: venerdì 25 settembre 2026

Orario: 19:00

Palazzetto: Turkcell Basketball Development Center, Istanbul

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Beşiktaş

Il

affronta il ritorno in Eurolega con un gruppo costruito attorno a diversi giocatori di esperienza internazionale. In estate sono arrivati elementi come

, mentre sono rimasti

. Alimpijević è stato inoltre confermato alla guida tecnica.

Il ritorno nella massima competizione europea arriva dopo un percorso di crescita del club turco, che vuole sfruttare soprattutto il talento degli esterni e l'esperienza dei giocatori arrivati durante l'estate. Wilbekin e Korkmaz rappresentano due dei principali riferimenti offensivi, mentre Dotson può garantire atletismo e capacità di attaccare il canestro.

Il momento del Valencia

Il

si presenta all'esordio europeo con un roster profondamente rinnovato e con

alla guida tecnica. Il mercato estivo ha portato in Spagna

, mentre sono rimasti elementi come

.

Il colpo più importante è rappresentato da Nikola Mirotic, arrivato dal Monaco e chiamato a diventare uno dei principali riferimenti del nuovo progetto. Anche l'inserimento di T.J. Shorts, reduce dal Panathinaikos, aggiunge grande qualità nella gestione del pallone e nella creazione dal pick and roll.

Le chiavi tattiche di Beşiktaş-Valencia

La partita mette di fronte due squadre che possono contare su esterni capaci di creare vantaggi individuali. Il

potrebbe cercare di sfruttare la velocità di Dotson e la capacità realizzativa di Wilbekin e Korkmaz, provando ad alzare il ritmo davanti al proprio pubblico.

Il Valencia può invece affidarsi alla creatività di Shorts e alla qualità di Mirotic nel gioco a metà campo. La presenza di Osetkowski e Rivero offre inoltre diverse soluzioni nel reparto lunghi, rendendo particolarmente interessante il confronto sotto canestro.

I probabili quintetti iniziali di Beşiktaş-Valencia

Il Beşiktaş dovrebbe affidarsi a

e

nel reparto esterni, con

da ala piccola,

da ala forte e

come centro. Il Valencia potrebbe invece partire con

in cabina di regia,

e

sugli esterni,

da ala forte e

nel ruolo di centro.

Beşiktaş: Scottie Wilbekin – Devon Dotson – Furkan Korkmaz – Eugene Omoruyi – Ante Žižić

Valencia: T.J. Shorts – Armoni Brooks – Kameron Taylor – Nikola Mirotic – Dylan Osetkowski