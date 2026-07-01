La sfida di tennis tra Anna Blinkova e Marta Kostyuk è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un match interessante tra due giocatrici molto aggressive e capaci di esprimere un tennis di alto ritmo sull’erba londinese.

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Blinkova arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la sua solidità e la capacità di restare competitiva negli scambi più lunghi. La russa è una giocatrice ordinata, che prova a costruire il punto con pazienza e a sfruttare le occasioni quando si presentano.

Kostyuk, invece, è una delle giocatrici più esplosive del circuito WTA. L’ucraina dispone di grande aggressività da fondo campo, colpi molto potenti e un’ottima capacità di accelerare il gioco, caratteristiche che la rendono particolarmente pericolosa su superfici veloci come l’erba.

Dove vedere Blinkova-Kostyuk in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Blinkova-Kostyuk, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Blinkova proverà a contenere l’aggressività dell’avversaria con ordine e continuità.

Kostyuk cercherà invece di imporre subito il proprio ritmo, sfruttando potenza e intensità per comandare gli scambi.

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