Un 4-4 da montagne russe ancora negli occhi, un portiere titolare fuori per tanto tempo e una classifica europea da sistemare: l'Atalanta di Maurizio Sarri affronta il Borac Banja Luka in uno stadio caldo, con l'obbligo di muovere la classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Le due squadre sono separate da un solo punto: i bergamaschi sono sedicesimi con 4, i bosniaci ventunesimi con 3, e in una fase campionato dove ogni posizione conta fino all'ultima giornata un passo falso peserebbe parecchio. Non esistono precedenti ufficiali tra le due squadre. Il Borac, in grande condizione in patria, ha la possibilità di sorpassare gli italiani in caso di vittoria. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Borac-Atalanta in diretta TV e streaming

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Il momento di forma del Borac

, quarta giornata della fase campionato di, si giocaal, impianto da circa diecimila posti in cui sono attesi più di nove mila tifosi locali e quasi cinquecento bergamaschi arrivati in bus e auto. La diretta è sue sul canale, con il contorno di(canale 251). Per lo streaming si usanooppure l'app, riservata ai clienti Sky.

I bosniaci di Vinko Marinovic vivono un periodo brillante: quattro vittorie nelle ultime cinque in tutte le competizioni, compreso il 4-0 allo Zeljeznicar di sabato, che segue il 4-1 al Radnik Bijeljina. L'unico ko recente è l'0-2 in Svezia contro il Mjallby, in Conference League, dopo una buona prova e tante occasioni sprecate.

In Europa la squadra ha raccolto una vittoria e due sconfitte, ma in casa ha incassato pochissimo: una sola rete nelle ultime quattro gare interne della competizione. In formazione ci sono due dubbi: sulla destra, dove Jaksic e Cipetic si contendono il posto, e sulla trequarti, dove Dajic e Roguljic sono in ballottaggio.

Il momento di forma dell'Atalanta

I nerazzurri arrivano dal 4-4 con l'Inter: sotto 2-0, 3-1 e 4-2, hanno trovato il pareggio con il rigore di Kessie nel finale, dopo la doppietta di De Ketelaere. In campionato sono dodicesimi e non vivono un periodo semplice: nelle ultime cinque partite sono arrivati una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, tra cui il 3-0 casalingo con il Parma.

In Europa l'ultima uscita è l'1-1 con il Kairat Almaty, firmato da Krstovic a otto minuti dalla fine, il suo primo gol nella competizione. Sarri ritrova Kessie e Kolasinac, oltre a Raspadori, ma deve fare a meno di Carnesecchi, fermo a lungo: in porta c'è Sportiello, unico portiere di esperienza a disposizione.

BERGAMO, ITALIA - 02 NOVEMBRE: Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta BC, si occupa della partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 02 novembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Il Borac si affida a Jojic e Hiros davanti alla difesa, a Deket tra le linee e a Juricic come riferimento offensivo. L'Atalanta punta su Ederson e Gaetano in mediana, sulla fantasia di De Ketelaere e sulla presenza di Krstovic in area. Per i bosniaci, il protagonista è Juricic: il centravanti deve sfruttare l'energia della squadra e tenere in apprensione la difesa avversaria. Per i bergamaschi, il nome è Krstovic: ritrovato il gol in Europa, vuole dare continuità a una serata che può rilanciare la stagione.

Le probabili formazioni di Borac-Atalanta

Marinovic deve sciogliere i dubbi sulla destra e sulla trequarti. Sarri conferma Sportiello in porta e dovrebbe lanciare Gaetano accanto a Ederson, con Krstovic favorito su Scamacca.

Borac Banja Luka (4-2-3-1): Jurkas; Jaksic, Meijers, Sanicanin, Herrera; Jojic, Hiros; Dajic, Deket, Savic; Juricic. Allenatore: Vinko Marinovic

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri

Borac-Atalanta: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Borac-Atalanta

: Borac-Atalanta Competizione : Conference Legue

: Conference Legue Data : giovedì 26 novembre

: giovedì 26 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Gradski stadion Banja Luka

: Gradski stadion Banja Luka Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà giovedì 26 novembre