La Bulgaria debutta nella UEFA Nations League 2026/27 affrontando il Lussemburgo nella prima giornata della Lega C. Sabato 26 settembre 2026, alle ore 18:00, la formazione bulgara ospiterà i lussemburghesi allo Stadion Hristo Botev di Plovdiv, in una sfida valida per il Gruppo C4, che comprende anche Islanda ed Estonia. Per entrambe le nazionali si tratta del primo appuntamento del nuovo percorso nella competizione.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 La Bulgaria di Aleksandar Dimitrov arriva all'appuntamento dopo il pareggio per 2-2 contro la Moldavia, mentre il Lussemburgo di Jeff Strasser ha chiuso il precedente impegno internazionale con il successo per 1-0 sul campo dell'Albania. La nazionale bulgara ha convocato 26 giocatori per questo ciclo, mentre Strasser ha inserito nel gruppo anche tre calciatori alla prima convocazione. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Bulgaria-Lussemburgo in TV e streaming La sfida tra Bulgaria e Lussemburgo sarà trasmessa in Italia da Sky Sport Calcio, con calcio d’inizio alle 18:00. La programmazione televisiva indica anche la telecronaca affidata a Paolo Redi. Per quanto riguarda lo streaming, la Nations League rientra nella programmazione di Sky Go e NOW per gli abbonati ai rispettivi servizi. Bulgaria, Dimitrov riparte dal nuovo ciclo La Bulgaria affronta questa Nations League con Aleksandar Dimitrov in panchina e un gruppo che comprende diversi elementi già protagonisti nelle precedenti uscite internazionali. Tra i convocati figurano Iliya Gruev, Ivaylo Chochev, Emil Tsenov, Andrian Kraev e Petko Panayotov a centrocampo, mentre in attacco Dimitrov può contare su Georgi Rusev, Lukas Petkov, Martin Minchev e Zdravko Dimitrov. L'ultima partita disputata dalla nazionale bulgara si è conclusa con un 2-2 contro la Moldavia, risultato arrivato dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni. Nel nuovo girone l'obiettivo immediato sarà trovare continuità e sfruttare il fattore campo, in una sfida che rappresenta anche il primo confronto competitivo del nuovo ciclo. Lussemburgo, Strasser punta sulla continuità Il Lussemburgo arriva a Plovdiv con un gruppo che ha mantenuto diversi elementi della precedente gestione e con Jeff Strasser alla guida tecnica. Il commissario tecnico ha convocato 26 giocatori per il ciclo di quattro partite della Nations League e ha inserito per la prima volta anche i portieri Lucas Fox e Tim Kips, oltre al centrocampista offensivo Omar Natami. La nazionale lussemburghese ha iniziato il nuovo periodo con una vittoria per 1-0 sull'Albania e può contare su elementi di esperienza internazionale come Leandro Barreiro, Danel Sinani, Vincent Thill e Anthony Moris. Strasser ha inoltre indicato nella compattezza difensiva e nelle transizioni offensive alcuni degli aspetti sui quali la squadra dovrà puntare contro la Bulgaria. Le chiavi della partita Il primo tema riguarda la capacità della Bulgaria di sfruttare il fattore campo e di trovare spazi contro una squadra che tende a difendersi in maniera compatta. La qualità di Gruev e degli altri centrocampisti potrà essere importante per dare ritmo alla manovra e servire gli attaccanti tra le linee. Per il Lussemburgo, invece, la partita potrebbe svilupparsi soprattutto attraverso le transizioni. La squadra di Strasser dispone di giocatori capaci di accompagnare rapidamente le ripartenze e dovrà cercare di non concedere alla Bulgaria il controllo prolungato della gara. Anche i precedenti recenti raccontano sfide equilibrate: nel 2024 le due nazionali hanno pareggiato 0-0 a Plovdiv e la Bulgaria ha poi vinto 1-0 in Lussemburgo. Bulgaria-Lussemburgo: data, orario e canali Partita: Bulgaria-Lussemburgo

Bulgaria-Lussemburgo Competizione: UEFA Nations League 2026/27

UEFA Nations League 2026/27 Giornata: 1ª giornata, Lega C – Gruppo C4

1ª giornata, Lega C – Gruppo C4 Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Hristo Botev Stadium, Plovdiv

Hristo Botev Stadium, Plovdiv Diretta TV: Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio Diretta streaming ufficiale: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Telecronaca: Paolo Redi Le probabili formazioni La Bulgaria dovrebbe presentarsi con un 4-3-3, affidandosi a Mitov tra i pali e a un centrocampo nel quale può trovare spazio anche Iliya Gruev. In avanti Rusev, Lukas Petkov e Zdravko Dimitrov sono tra le soluzioni considerate per il tridente. Il Lussemburgo potrebbe rispondere con un sistema analogo, con Moris in porta e Barreiro, Thill, Sinani e Dardari tra i principali riferimenti offensivi. Le formazioni restano comunque da confermare con le distinte ufficiali. Bulgaria (4-3-3): Mitov; Turitsov, Andrea Hristov, Rosen Bozhinov, Velkovski; Tsenov, Panayotov, Borislav Tsonev; Rusev, Lukas Petkov, Zdravko Dimitrov. Allenatore: Aleksandar Dimitrov. Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Christopher Martins, Olesen, Barreiro; Vincent Thill, Sinani, Dardari. Allenatore: Jeff Strasser.