Le sconfitte contro Monza e Inter hanno lasciato problemi diversi da risolvere a Cagliari e Bologna. I sardi devono reagire a una prestazione nettamente inferiore a quelle offerte nel loro buon avvio di campionato; gli emiliani cercano invece di dare continuità al primo tempo giocato contro i nerazzurri. Cagliari-Bologna si disputa sabato 24 ottobre alle 15 all’Unipol Domus, nell’ottava giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Fabio Pisacane arriva all’appuntamento da settima in classifica con 13 punti, mentre quella di Raffaele Palladino è quindicesima a quota cinque. Il Bologna cerca una vittoria per accorciare le distanze, il Cagliari vuole difendere quanto costruito prima del passo falso in Brianza. Per gli altri eventi sportivi puoi SCOPRIRE LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONTROLLARE GLI APPUNTAMENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure CONSULTARE LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI VINCITÙ.

Cagliari-Bologna su DAZN: come seguire la partita in diretta

Cagliari, il settimo posto da difendere dopo la serata di Monza

La diretta sarà disponibile, con la. Gli abbonati potranno vedere la partita sul televisore attraverso l’app DAZN per smart TV e dispositivi compatibili. Per lo streaming dasarà sufficiente accedere al sito o all’app con un piano che includa l’incontro.Ilha interrotto bruscamente il percorso del Cagliari. Sotto di un gol all’intervallo, i sardi non sono riusciti a reagire nella ripresa e hanno lasciato ai brianzoli il controllo della partita.ha espresso un giudizio severo sulla prestazione, assumendosi le proprie responsabilità e chiedendo scusa ai sostenitori presenti in trasferta. Il lavoro verso il Bologna parte quindi dalla necessità di ritrovare attenzione, compattezza e capacità di rispondere alle difficoltà.

Il bilancio resta comunque positivo: quattro vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate hanno portato tredici punti. La partita casalinga può aiutare a rimettere al centro quelle qualità che avevano permesso alla squadra di occupare una posizione interessante. Davanti dovrebbero essere confermati Mendy e Daniel Maldini, con quest’ultimo libero di muoversi alle spalle della punta. Fadera offrirà una soluzione sulla fascia, mentre Winks sarà chiamato a dare ordine alla manovra.

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Simone Lontani del Parma Calcio 1913 contende il pallone a Daniel Maldini del Cagliari Calcio durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Bologna, senza Piccoli resta aperta la scelta del centravanti

Contro l’, il Bologna aveva trovato il vantaggio cone costruito altre opportunità per raddoppiare. Il pareggio incassato poco prima dell’intervallo ha però cambiato la partita, conclusa con il. Palladino ha individuato proprio nel secondo gol mancato uno dei rimpianti principali. La prima frazione ha mostrato una squadra capace di giocare con coraggio, ma nella ripresa gli emiliani non sono riusciti a mantenere lo stesso livello.

La trasferta sarda richiede quindi una prestazione più continua. Con soli cinque punti raccolti, il Bologna ha bisogno di trasformare le fasi positive in risultati, limitando gli errori che finora hanno compromesso diverse partite. In attacco mancherà Roberto Piccoli, fermato da una lesione muscolare. Enem e Dovbyk si contendono il posto da centravanti, con il primo indicato nella formazione prevista. Alle loro spalle dovrebbero trovare spazio Bernardeschi e Cambiaghi, mentre Pobega e Ferguson sono attesi al centro del campo.

La chiave tattica: le ricezioni di Maldini e il lavoro sulle corsie

Il Cagliari potrebbe cercaretra le linee per avvicinarsi alla porta senza affidarsi soltanto ai palloni diretti verso Mendy. La mobilità del trequartista può mettere il Bologna davanti a una scelta: far uscire un difensore oppure chiedere ai centrocampisti di seguirlo. Per gli ospiti sarà importante mantenere collegamenti stretti tra mediana e retroguardia. Allo stesso tempo,potranno provare ad allargare il campo, sostenendo le combinazioni di

Il Cagliari dovrà coordinare le uscite dei terzini con il rientro dei centrocampisti laterali. Concedere superiorità sulle fasce rischierebbe di costringere Mina e Rodriguez a spostarsi lontano dalla zona centrale. Quando recupereranno il pallone, i sardi potranno invece cercare gli spazi lasciati dagli esterni del Bologna. Per entrambe, la precisione nei primi passaggi dopo il recupero sarà importante quanto l’organizzazione difensiva.

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Maldini a sostegno di Mendy, Enem favorito: le probabili formazioni

Ildovrebbe disporsi con il. Caprile sarà il portiere, con Zè Pedro e Obert sulle corsie difensive e Mina insieme a Rodriguez al centro. A centrocampo sono attesi Adopo, Winks, Romano e Fadera.agirà alle spalle di Mendy.

Il Bologna dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Skorupski giocheranno Darmian, Casale e Theate. Zortea e Miranda presidieranno le fasce, mentre Pobega e Ferguson formeranno la coppia centrale. Bernardeschi e Cambiaghi si muoveranno sulla trequarti a sostegno di Enem, in ballottaggio con Dovbyk.

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano, Fadera; Maldini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. Allenatore: Raffaele Palladino.

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