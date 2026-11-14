Una sfida tra una squadra in corsa per i playoff e l’ultima della classe: la Cavese ospita il Crotone nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C. La gara è in programma domenica 15 novembre alle ore 14:30 allo Stadio Comunale “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni. Gli aquilotti vogliono tornare alla vittoria e rientrare nella zona nobile della classifica. I calabresi sono chiamati a una reazione per non sprofondare definitivamente. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI CAVESE-CROTONE IN STREAMING SU BET365.

La classifica fotografa due momenti opposti. La Cavese è undicesima con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte, 23 gol fatti, 22 subiti), e dopo il pareggio di Altamura si trova a sole tre lunghezze dall’ultima posizione utile per l’accesso ai play-off, attualmente occupata proprio dal Picerno. Il Crotone vive invece una stagione da incubo: occupa l’ultima posizione con appena un punto, conseguenza dei sette conquistati sul campo e della penalizzazione iniziale di sei punti.

Il dato più allarmante, però, è un altro: anche senza i sei punti di penalizzazione, il Crotone sarebbe comunque ultimo.Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Cavese-Crotone in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Cavese-Crotone

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Cavese-Crotone, valida per la, si giocaallo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni e sarà disponibile in diretta streaming nel palinsesto di. La partita si potrà seguire da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare la sfida direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l’accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare il match tra gli appuntamenti del pomeriggio.

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Cavese-Crotone: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Cavese-Crotone

: Cavese-Crotone Competizione : Serie C

: Serie C Data : domenica 15 novembre

: domenica 15 novembre Orario : 14:30

: 14:30 Stadio : Comunale Simonetta Lamberti

: Comunale Simonetta Lamberti Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma della Cavese

La sfida si giocherà ilDopo un ottimo avvio, la squadra diha rallentato. Al pareggio 1-1 con il Barletta e alla vittoria 5-2 sul Casarano sono seguiti due ko consecutivi, contro Foggia e Picerno. Lunedì scorso è arrivato un punto prezioso sul campo dell’Altamura, un. I pugliesi sono passati avanti con Dipinto, poi Orlando ha pareggiato e al 60' Rosafio scappa sulla fascia e mette in mezzo per Grande che di tacco appoggia alle spalle del portiere.

A due minuti dalla fine il neoentrato Minaj ha firmato il definitivo pareggio. Resta però un difetto da correggere: su tre tiri complessivi nello specchio della porta dei padroni di casa, i metelliani hanno preso due gol. Al Lamberti servirà quindi più attenzione in fase difensiva.

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Il momento di forma del Crotone

Per gli squali la crisi sembra non avere fine. Una sola vittoria,, con dodici gol segnati e 21 subiti. Le ultime cinque gare hanno portato quattro sconfitte, contro Cerignola, Casarano, Potenza e Giugliano, oltre al pari che ha permesso di togliere lo 0 dalla. L’ultimo ko è arrivato allo Scida contro il, deciso da Balde al 34' e reso ancora più amaro dall’espulsione di, cacciato per proteste all’intervallo.

Il paradosso è nei numeri: il Crotone ha chiuso con il 56% di possesso palla e ben 27 conclusioni complessive, contro le 9 degli avversari. Le occasioni non mancano, manca la concretezza sotto porta. Per Leandro Greco la trasferta di Cava ha già il sapore dell’ultima spiaggia, perché i 9 punti di distacco dalla penultima sono già tantissimi.

CROTONE, ITALIA - 7 MAGGIO: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita dei playoff di Serie C NOW tra Crotone e Juventus Next Gen allo Stadio Ezio Scida il 7 maggio 2025 a Crotone, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC tramite Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Cavese-Crotone

La Cavese parte favorita e si affida alla qualità di, il giocatore di maggior talento della squadra, autore del primo pareggio ad Altamura. Agendo alle spalle di Fusco, avrà il compito di trovare gli spazi tra le linee di una difesa calabrese già in difficoltà. Sul fronte opposto, l’uomo da tenere d’occhio è, il centravanti rossoblù: contro il Giugliano la sua conclusione si stampa sulla traversa, ma la sua fisicità resta la principale arma offensiva di Greco. Gli aquilotti concedono molto e gli squali sprecano tanto: tutto lascia pensare a una, nella quale la Cavese ha più strumenti per fare la differenza.

Masitto dovrebbe confermare il 3-5-2: Boffelli tra i pali, Peretti, Fiordaliso e Nunziata in difesa, Macchi e Fiorin a spingere sulle corsie, la coppia Fusco-Orlando in avanti. Greco deve invece fare i conti con l’assenza di Armini, squalificato, e potrebbe cambiare modulo passando al 4-1-4-1. In questo caso Grosso agirebbe da schermo davanti alla difesa, mentre Russo sarebbe l’unico riferimento offensivo.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Fiordaliso, Nunziata; Macchi, Esposito, Awua, Sava, Fiorin; Fusco, Orlando. Allenatore: Cristiano Masitto

Crotone (4-1-4-1): Merelli; Groppelli, Tanco, Veltri, Bashi; Grosso; Brignola, Crapisto, Barcella, Zunno; Russo. Allenatore: Leandro Greco