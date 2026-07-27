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La UEFA Champions League propone la gara di ritorno del secondo turno preliminare tra Celje-Egnatia, in programma martedì 28 luglio alle ore 20:15. Dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata, la qualificazione è completamente aperta e i novanta minuti in Slovenia si preannunciano ricchi di spettacolo. Chi riuscirà a imporsi accederà al terzo turno preliminare della massima competizione europea.
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Il Celje vuole sfruttare il fattore campoIl Celje riparte dal pareggio per 3-3 ottenuto nella gara d'andata, un risultato che lascia tutto in bilico. La formazione slovena proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per conquistare una vittoria che varrebbe il passaggio del turno.
I padroni di casa cercheranno di gestire meglio la fase difensiva rispetto alla prima sfida, senza rinunciare a un atteggiamento offensivo che possa mettere in difficoltà la retroguardia albanese.
L'Egnatia sogna un'altra impresa europeaL'Egnatia ha dimostrato all'andata di poter giocare alla pari contro il Celje e arriva in Slovenia con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per qualificarsi. Il club albanese proverà a ripetere la buona prova offensiva mostrata nel primo confronto, cercando però di concedere meno spazi in difesa.
Gli ospiti sanno che un risultato positivo in trasferta consentirebbe di scrivere un'altra pagina importante della propria storia nelle competizioni UEFA.
Il momento delle due squadreIl 3-3 dell'andata rende questa una delle sfide più equilibrate del secondo turno preliminare di Champions League. Il Celje potrà contare sul fattore campo, mentre l'Egnatia arriva con grande fiducia dopo aver dimostrato di poter mettere in difficoltà gli sloveni.
L'equilibrio visto nel primo confronto lascia presagire una gara aperta, nella quale anche i dettagli potrebbero risultare decisivi per determinare la squadra qualificata.
Le probabili formazioni di Celje-EgnatiaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori undici a disposizione per una sfida decisiva nella corsa al terzo turno preliminare di UEFA Champions League.
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