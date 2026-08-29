Il Celta ospita l'Athletic Club nella terza giornata della Liga 2026/27, in una sfida che mette di fronte due squadre alla ricerca di riscatto. I galiziani hanno raccolto appena un punto nelle prime due giornate, mentre i baschi sono ancora fermi a quota zero dopo due sconfitte consecutive. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI CELTA VIGO-ATHLETIC BILBAO IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Celta Vigo-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming

Celta Vigo-Athletic Bilbao sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizieràe potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

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Come accedere allo streaming di Celta Vigo-Athletic Bilbao

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Celta Vigo-Athletic Bilbao: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Celta Vigo-Athletic Bilbao

: Celta Vigo-Athletic Bilbao Competizione : Liga

: Liga Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 21:30

: 21:30 Stadio : Stadio Balaídos

: Stadio Balaídos Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà domenica 30 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Celta vuole sfruttare il ritorno a Balaídos per ritrovare il successo, mentre l'Athletic Club ha bisogno di interrompere immediatamente la striscia negativa e muovere finalmente la classifica.

Il momento di forma del Celta Vigo

Il Celta arriva all'appuntamento dopo aver perso 1-2 contro l'Osasuna, al termine di una partita che sembrava essere sotto controllo prima dell'espulsione di Marcos Alonso. La squadra di Claudio Giráldez ha quindi raccolto soltanto un punto nelle prime due giornate, ma ha comunque lasciato intravedere spunti interessanti sul piano del gioco. Il ritorno davanti ai propri tifosi rappresenta una buona occasione per trasformare queste sensazioni in un risultato positivo.

Il tecnico dovrà però gestire anche il calendario ravvicinato e sembra probabile che possa ricorrere a qualche rotazione nell'undici iniziale. Il Celta dovrà inoltre fare a meno di Borja Iglesias, fermato da un problema muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per circa due settimane, e di Marcos Alonso, squalificato dopo il rosso rimediato contro l'Osasuna. Tra i giocatori che potrebbero trovare spazio dal primo minuto ci sono Ferran Jutglà, Starfelt, Aleix Febas e Sergio Carreira, rimasti inizialmente fuori nell'ultima gara.

Il momento di forma dell'Athletic Bilbao

L'inizio di stagione dell'Athletic Club è stato decisamente complicato. La formazione basca ha infatti perso entrambe le prime due partite di campionato e si presenta a Balaídos con la necessità di conquistare i primi punti della stagione. Un avvio che non permette ancora di esprimere giudizi definitivi, ma che rende particolarmente importante la trasferta contro il Celta.

Il nuovo tecnico Edin Terzić può però contare sul rientro di Yuri Berchiche, nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica. Restano invece da monitorare le condizioni di Aymeric Laporte, reduce da una gara complicata a livello fisico contro il Barcellona. L'obiettivo dell'Athletic è dunque reagire subito, evitare la terza sconfitta consecutiva e ritrovare quella tranquillità necessaria per affrontare con maggiore fiducia le prossime giornate.

VIGO, SPAGNA - 2 OTTOBRE: Iago Aspas dell'RC Celta de Vigo assiste alla partita MD2 della fase di campionato UEFA Europa League 2025/26 tra il Real Club Celta de Vigo e il PAOK FC allo Stadio Abanca Balaidos il 2 ottobre 2025 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Athletic Bilbao

Il Celta potrebbe affidarsi a un undici rinnovato in alcuni elementi dopo il calendario ravvicinato. Radu dovrebbe partire tra i pali, con Javi Rodríguez, Starfelt e Yoel Lago davanti a lui. A centrocampo spazio a Sergio Carreira, Febas, Miguel Román e Álvaro Núñez, mentre in avanti dovrebbero esserci Hugo Álvarez, Jutglà e Hugo González.

L'Athletic Club dovrebbe invece puntare sui suoi uomini di maggiore esperienza. Unai Simón sarà il portiere, con Areso, Yeray Álvarez, Laporte e Yuri Berchiche in difesa. In mezzo al campo spazio a Jauregizar e Ruiz de Galarreta, mentre Sancet, Peio Canales e Nico Williams agiranno alle spalle di Guruzeta.

Celta Vigo: Radu; Sergio Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Álvaro Núñez; Aleix Febas, Miguel Román; Hugo Álvarez, Hugo González, Nico?; Ferran Jutglà.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray Álvarez, Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Peio Canales, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.