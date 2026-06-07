La sfida di tennis tra Marin Čilić e Denis Shapovalov è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatori di grande esperienza e talento, pronti a contendersi l’accesso agli ottavi in un torneo che spesso regala equilibrio e sorprese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Čilić arriva a questo appuntamento con la sua consueta solidità al servizio e grande potenza nei colpi. Il croato proverà a comandare gli scambi fin dai primi punti.

Il Shapovalov, invece, è un giocatore molto talentuoso e imprevedibile, capace di accelerazioni improvvise e soluzioni spettacolari. Il canadese cercherà di alzare il ritmo per mettere in difficoltà l’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Čilić cercherà di imporre servizio e potenza per controllare il ritmo dell’incontro.

Shapovalov proverà invece a rispondere con aggressività e creatività, cercando di spezzare l’inerzia del match.

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