Al Tombolato di Cittadella va in scena Cittadella-Juventus Next Gen, sfida valida per il quinto turno del Girone A di Serie C 2026/27. La partita è in programma giovedì 17 settembre alle ore 18:30 e mette di fronte il Cittadella, capolista a punteggio pieno con 12 punti, e la Juventus Next Gen, ferma a quota 5 dopo le prime quattro giornate. I veneti sono ancora imbattuti e hanno conquistato quattro vittorie consecutive, mentre i bianconeri arrivano dal pesante 3-0 subito sul campo dell'Ospitaletto.VEDI CITTADELLA-JUVENTUS NEXT GEN IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Cittadella di Roberto Musso arriva all'appuntamento con un ruolino di marcia perfetto: quattro successi nelle prime quattro partite, compreso il 2-1 ottenuto in trasferta contro il Carpi nell'ultimo turno. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla deve invece reagire dopo la prima sconfitta stagionale e dopo una prestazione giudicata dallo stesso allenatore al di sotto delle aspettative. Il tecnico bianconero ha sottolineato la necessità di cambiare approccio nel turno infrasettimanale, anche considerando la gestione delle energie e delle rotazioni. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Cittadella-Juventus Next Gen.

Dove vedere Cittadella-Juventus Next Gen in diretta TV e streaming

La sfida del

sarà trasmessa in diretta televisiva su

e sul canale

. Per lo streaming sono disponibili

e

, come confermato anche dalla Juventus nella propria guida ufficiale alla partita.

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Cittadella-Juventus Next Gen: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Cittadella-Juventus Next Gen

Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, quinta giornata

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 18:30

Stadio: Pier Cesare Tombolato, Cittadella

Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Streaming: NOW e Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Cittadella

Il

si presenta al quinto turno da capolista solitaria e ancora a punteggio pieno. Dopo il 2-0 casalingo contro la Pergolettese e l'1-0 sul campo del Renate, i granata hanno superato 2-1 il Lumezzane e si sono ripetuti a Carpi con lo stesso risultato. Il bilancio parla di 7 gol realizzati e appena 2 subiti nelle prime quattro giornate.

La squadra di Roberto Musso, tecnico alla sua prima stagione da allenatore della prima squadra dopo una lunga esperienza all'interno del club, sta quindi affrontando il ritorno in Serie C con un rendimento immediatamente competitivo. Il Cittadella è inoltre reduce da quattro vittorie consecutive e avrà l'opportunità di consolidare il primato proprio nello scontro diretto con una delle formazioni più giovani del girone.

Il momento della Juventus Next Gen

La

ha iniziato il campionato con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Dopo il successo all'esordio contro il Novara e il 2-2 sul campo del Carpi, i bianconeri hanno pareggiato 0-0 con la Pergolettese prima di incassare il primo ko stagionale contro l'Ospitaletto.

Il 3-0 subito domenica ha interrotto una serie iniziale senza sconfitte e ha lasciato Brambilla con la necessità di trovare una risposta immediata. Il calendario propone però una trasferta particolarmente impegnativa, contro un Cittadella che ha vinto tutte le quattro partite disputate. Il tecnico della Next Gen ha parlato di una squadra avversaria ben strutturata e destinata a un campionato di vertice, chiedendo ai suoi una prestazione diversa soprattutto nell'atteggiamento.

Le probabili formazioni di Cittadella-Juventus Next Gen

Il

dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Zanellati tra i pali e una linea difensiva composta da Gobbato, Toffanin, Martella e Anastasia. A centrocampo sono indicati D'Alessio, Barberis e Paolucci, mentre Ndrecka potrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Ekuban e Falcinelli. Roberto Musso dovrebbe quindi mantenere una struttura equilibrata, con due riferimenti offensivi centrali.

La Juventus Next Gen potrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Radu è indicato in porta, con Savio, Montero, Verde e Grelaud davanti a lui. La mediana dovrebbe essere composta da Macca e Melegoni, mentre Amaradio, Guerra e Merola potrebbero occupare la linea dei trequartisti alle spalle di Konaté. Brambilla potrebbe quindi puntare su una maggiore densità nella zona offensiva per cercare di mettere in difficoltà la capolista.

CITTADELLA (4-3-1-2): Zanellati; Gobbato, Toffanin, Martella, Anastasia; D'Alessio, Barberis, Paolucci; Ndrecka; Ekuban, Falcinelli. Allenatore: Roberto Musso.

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Radu; Savio, Montero, Verde, Grelaud; Macca, Melegoni; Amaradio, Guerra, Merola; Konaté. Allenatore: Massimo Brambilla.