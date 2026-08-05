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La Conference League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Cluj-Tromsø, in programma giovedì 6 agosto alle ore 19:00. Le due squadre si affrontano nel primo dei due incontri che determineranno il passaggio al turno successivo della competizione europea.
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Il Cluj vuole partire forte davanti ai propri tifosiIl CFR Cluj affronta la gara d’andata del terzo turno preliminare con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e mettere subito pressione agli avversari. La formazione rumena vanta una grande esperienza nelle competizioni europee e punta a costruire un vantaggio importante in vista del ritorno.
Davanti al proprio pubblico, il Cluj proverà a prendere il controllo della partita attraverso possesso palla e aggressività, cercando di sfruttare la qualità della propria rosa.
Il Tromsø cerca un risultato positivo in trasfertaIl Tromsø arriva all’appuntamento europeo con la volontà di disputare una gara di grande attenzione. La squadra norvegese sa che uscire indenne dalla trasferta rumena rappresenterebbe un risultato prezioso in ottica qualificazione.
Gli ospiti punteranno su organizzazione tattica e compattezza, cercando di limitare le iniziative del Cluj e mantenere il confronto aperto in vista della gara di ritorno.
Il momento della sfidaLa sfida tra Cluj e Tromsø mette di fronte due squadre con caratteristiche differenti, ma entrambe motivate dalla possibilità di proseguire il proprio cammino europeo.
Il Cluj parte con il vantaggio del fattore campo e con maggiore esperienza internazionale, mentre il Tromsø proverà a sfruttare la propria solidità per complicare i piani dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Cluj-TromsøLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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