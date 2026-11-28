Il Barcellona torna a Riazor dopo otto anni. Nella 14ª giornata della Liga la capolista fa visita al Deportivo La Coruna, di nuovo nella massima serie, domenica 29 novembre alle 16:15. I blaugrana di Hansi Flick vogliono difendere il primo posto dopo una settimana ricca di emozioni, mentre i galiziani di Antonio Hidalgo cercano di riscattare la brutta sconfitta dell'ultimo turno. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BARCELLONA-SIVIGLIA IN STREAMING SU BET365.

La classifica racconta due mondi diversi: il Barcellona guida con tre punti di vantaggio sul Real Madrid, mentre il Deportivo è a metà classifica, in dodicesima posizione. La sfida ha anche un sapore storico. L'ultima volta a Riazor, nell'aprile 2018, il Barcellona vinse 4-2 e festeggiò la conquista della Liga proprio in Galizia, mentre il Deportivo scivolò in Segunda Division. Da allora i biancoblù hanno vissuto anni difficili, fino al ritorno tra le grandi del calcio spagnolo. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

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Deportivo-Barcellona, partita della, si giocaallo stadio Abanca-Riazor di La Coruna. In Italia la sfida sarà trasmessa dae sarà disponibile anche in diretta streaming nel palinsesto di, da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare il match direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l'accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e cercare Deportivo-Barcellona tra gli appuntamenti del pomeriggio.

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Deportivo A Coruña-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Deportivo A Coruña-Barcellona

: Deportivo A Coruña-Barcellona Competizione : Liga

: Liga Data : domenica 29 novembre

: domenica 29 novembre Orario : 16:15

: 16:15 Stadio : Stadio Riazor

: Stadio Riazor Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma del Deportivo A Coruña

Il ritorno nella Liga è stato finora fatto di alti e bassi, con più pareggi che vittorie. L'ultima uscita è stata la più negativa: ala squadra diha perso. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena due minuti con Angel Perez. Il Deportivo ha trovato il pareggio prima dell'intervallo con un'autorete di Tenaglia, nata da una grande corsa in profondità di Aubameyang, ma nella ripresae Denishanno chiuso i conti. Il dato più preoccupante è la differenza in campo: i galiziani sono stati a lungo in balia dell'Alaves, senza mai riuscire a impensierire davvero la porta avversaria. Anche ildeve migliorare, visto che a Riazor sono arrivate soltanto due vittorie.

BARCELLONA, SPAGNA – 3 NOVEMBRE: Raphinha, calciatore dell'FC Barcellona, festeggia il terzo gol della sua squadra calciando il pallone verso i tifosi durante la partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, in Spagna.

(Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il momento di forma del Barcellona

La chiave tattica della partita

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Le probabili formazioni di Deportivo A Coruña-Barcellona

La squadra di Flick viaggia a ritmo da record, con. Domenica scorsa contro ilha dimostrato carattere: dopo appena sette minuti era sotto di due gol, ma nella ripresa ha ribaltato tutto con tre reti in dieci minuti firmate da Gerard Martin, Fermin e da un'autorete. In settimana è arrivato anche il largo successo in Champions League sul campo del. C'è però un'assenza pesante:è stato squalificato per due giornate, dopo il rosso ricevuto contro ilper proteste in seguito alla sostituzione. Fuori anche Rodri, Bardghji ed Espart, mentre sono in dubbio, alle prese con una distorsione alla caviglia, eIl Deportivo dovrebbe affidarsi a un blocco compatto, con una difesa a cinque e tre centrocampisti, il sistema già proposto con buoni risultati contro l'Atletico Madrid. Davanti, tutto passa da: l'esperienza e la velocità dell'attaccante gabonese sono l'arma migliore per colpire in ripartenza. Per il Barcellona l'uomo più atteso è: contro il Villarreal ha sbagliato un rigore, ma è stato decisivo in entrambe le azioni del sorpasso. Il Barcellona segna con grande facilità, ma ultimamente concede più del previsto in difesa. Per questo è lecito aspettarsi una

Hidalgo dovrebbe confermare la difesa a tre, con Quagliata, Noubi e Loureiro davanti a Leo Roman. Sulle fasce agiranno Luismi Cruz e Ximo Navarro, mentre Yeremay affiancherà Aubameyang in attacco. Resta fuori l'infortunato Bright Ede. Flick, senza Fermin, dovrebbe affidare la trequarti a Dani Olmo, con Pedri e De Jong in mezzo al campo. Davanti spazio al tridente formato da Gordon, Lamine Yamal e Raphinha.

Deportivo (3-5-2): Leo Roman; Quagliata, Noubi, Loureiro; Luismi Cruz, Riki, Casado, Soriano, Ximo Navarro; Yeremay, Aubameyang. Allenatore: Antonio Hidalgo

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Gordon, Lamine Yamal, Raphinha. Allenatore: Hansi Flick