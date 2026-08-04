Un ritorno in Champions League inseguito da anni passa anche da Istanbul. Il Fenerbahce ospita lo Sturm Graz mercoledì 5 agosto alle ore 19:00 nell'andata del terzo turno preliminare della massima competizione europea. I turchi vogliono sfruttare il fattore campo per indirizzare la qualificazione, mentre gli austriaci arrivano con entusiasmo dopo aver superato con autorità l'Hearts nel turno precedente. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FENERBAHCE-STURM GRAZ CLICCA SU BET365.

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Come arriva il Fenerbahce

Il Fenerbahce continua a inseguire un traguardo che manca ormai da quasi due decenni: il ritorno nella fase principale della Champions League. La formazione guidata da Ismail Kartal ha eliminato il Gornik Zabrze nel turno precedente grazie al successo casalingo e al pareggio conquistato in Polonia, dimostrando solidità e maturità nei momenti decisivi. La squadra di Istanbul vuole sfruttare il calore del Sukru Saracoglu Stadium, dove ha costruito gran parte dei suoi recenti successi europei, anche se resta vivo il ricordo dell'ultima sconfitta continentale davanti ai propri tifosi. L'obiettivo è arrivare al ritorno in Austria con un vantaggio importante.

Come arriva lo Sturm Graz

Lo Sturm Graz si presenta all'appuntamento forte di un ottimo avvio di stagione. Gli austriaci hanno dominato il doppio confronto con l'Hearts, imponendosi con un netto 6-0 complessivo e mostrando una fase offensiva particolarmente brillante. Il pareggio ottenuto nell'esordio in Bundesliga contro il Tirol non ha interrotto il buon momento della squadra di Fabio Ingolitsch, ancora imbattuta nelle gare ufficiali disputate finora. Lo Sturm proverà a confermare la propria organizzazione tattica anche in un ambiente tradizionalmente difficile come quello di Istanbul.

Probabili formazioni

Il Fenerbahce dovrebbe confermare il consueto 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Gunok, con Semedo, Skriniar, Aké e Oosterwolde a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Guendouzi e Fred, mentre sulla trequarti Kahveci, Asensio e Akturkoglu supporteranno Talisca, favorito per guidare l'attacco. Greenwood rappresenta la principale alternativa offensiva.

Lo Sturm Graz dovrebbe rispondere con un 4-4-2 equilibrato. Khudyakov difenderà la porta, protetto da Heil, Vallci, Mitchell e Soglo. A centrocampo spazio a Seidl, Weinhandl, Stankovic e Hodl, mentre in avanti toccherà alla coppia composta da Wlodarczyk e Jatta cercare di mettere in difficoltà la retroguardia turca.

Fenerbahce (4-2-3-1): Gunok; Semedo, Skriniar, Aké, Oosterwolde; Guendouzi, Fred; Kahveci, Asensio, Akturkoglu; Talisca.

Sturm Graz (4-4-2): Khudyakov; Heil, Vallci, Mitchell, Soglo; Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hodl; Wlodarczyk, Jatta.

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