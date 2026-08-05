L'Europa League entra nel vivo con una sfida che mette di fronte due club ricchi di tradizione internazionale. Il Ferencvaros ospita il Gornik Zabrze mercoledì 5 agosto alle ore 20:00 nella gara d'andata del terzo turno preliminare. Gli ungheresi vogliono sfruttare il fattore campo dopo aver eliminato il Twente, mentre i polacchi cercano il riscatto dopo l'uscita dai preliminari di Champions League. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FERENCVAROS-GORNIK CLICCA SU BET365.

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Come arriva il Ferencvaros

Il Ferencvaros ha già disputato quattro partite europee in questa stagione e ha confermato di attraversare un buon momento. Dopo aver superato il Vojvodina nel primo turno preliminare, la formazione di Balazs Borbely ha eliminato anche il Twente al termine di un doppio confronto combattuto, conquistando così l'accesso al terzo turno di Europa League. La squadra ungherese punta a costruire un vantaggio importante davanti al proprio pubblico, facendo leva sull'esperienza accumulata nelle competizioni continentali e sull'ottimo rendimento offensivo mostrato nelle prime uscite stagionali.

Come arriva il Gornik Zabrze

Il Gornik Zabrze è stato costretto a cambiare percorso europeo dopo l'eliminazione subita contro il Fenerbahce nei preliminari di Champions League. I polacchi hanno comunque dimostrato di poter competere ad alti livelli e vogliono riprendere la corsa verso la fase campionato attraverso l'Europa League. Anche in campionato il Gornik ha iniziato con il piede giusto, conquistando una vittoria nella gara d'esordio. La trasferta di Budapest rappresenta però un banco di prova decisamente più impegnativo.

Probabili formazioni di Ferencvaros-Gornik

Il Ferencvaros dovrebbe affidarsi al consueto assetto offensivo. Dibusz difenderà la porta, con Osvath, Raemaekers, Gomez e Cadu a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Lisztes e Corbu, mentre Zachariassen, Kanichowsky e O'Dowda avranno il compito di supportare Lenny Joseph, protagonista di un eccellente avvio di stagione.

Il Gornik Zabrze dovrebbe confermare la formazione vista nelle ultime uscite. Schulze sarà tra i pali, protetto da Sacek, Janicki, Josema e Janza. In mediana spazio a Dietz, con Ikia Dimi, Sadilek, Urbanski e Ismaheel alle spalle dell'unica punta Erik Prekop.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu; Lisztes, Corbu; Zachariassen, Kanichowsky, O'Dowda; Joseph.

Gornik Zabrze (4-1-4-1): Schulze; Sacek, Janicki, Josema, Janza; Dietz; Ikia Dimi, Sadilek, Urbanski, Ismaheel; Prekop.

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