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La Conference League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Flora-Escaldes, in programma giovedì 6 agosto alle ore 19:00. Le due formazioni si affrontano nel primo dei due incontri che metteranno in palio un posto nel turno successivo della competizione europea.
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Il Flora vuole sfruttare il fattore campoIl Flora Tallinn affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di costruire un vantaggio importante in vista del ritorno. La formazione estone punta a confermarsi competitiva nelle competizioni europee e vuole partire con il piede giusto nel doppio confronto.
I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio ritmo, sfruttando organizzazione e intensità per mettere in difficoltà la difesa dell’Escaldes.
L’Escaldes cerca un risultato prezioso in trasfertaL’Inter Club d’Escaldes arriva alla sfida con la volontà di ottenere un risultato positivo lontano dalle mura amiche. La formazione andorrana proverà a disputare una partita attenta, cercando di contenere le iniziative del Flora e sfruttare le occasioni che si presenteranno.
Un buon risultato nella gara d’andata permetterebbe all’Escaldes di affrontare il ritorno con maggiori possibilità di qualificazione.
Il momento della sfidaLa partita tra Flora ed Escaldes si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre intenzionate a fare un passo avanti verso il turno successivo della Conference League.
Il Flora proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per indirizzare il doppio confronto, mentre l’Escaldes punterà sulla compattezza e sulla disciplina tattica per mantenere aperto il discorso qualificazione.
Le probabili formazioni di Flora-EscaldesLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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