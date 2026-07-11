Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti

La Allsvenskan svedese propone la sfida tra GAIS-Elfsborg, valida per il turno 12 di campionato e in programma sabato 11 luglio alle ore 16:30. Un confronto diretto tra due squadre protagoniste di un buon avvio di stagione: il GAIS occupa la sesta posizione con 16 punti, mentre l’Elfsborg è quarto a quota 18 e vuole rimanere agganciato alle zone alte della classifica.

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Il GAIS vuole avvicinarsi alle prime posizioni

Il

arriva alla sfida con grande entusiasmo dopo un buon inizio di campionato. I 16 punti conquistati valgono il sesto posto in classifica, ma la squadra vuole sfruttare gli scontri diretti per provare ad avvicinarsi ulteriormente al gruppo di testa.

Davanti al proprio pubblico il GAIS cercherà di imporre intensità e ritmo, puntando sulla compattezza mostrata finora per mettere in difficoltà un avversario esperto come l’Elfsborg.

L'Elfsborg punta al sorpasso

L’

si presenta all’appuntamento con due punti di vantaggio rispetto agli avversari e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte dell’Allsvenskan. La squadra occupa il quarto posto con 18 punti e una vittoria le permetterebbe di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

Gli ospiti proveranno a sfruttare maggiore esperienza e qualità della rosa per ottenere un risultato positivo in una trasferta comunque insidiosa.

Il momento delle due squadre

Il

sta dimostrando di poter competere contro avversari di livello e questa partita rappresenta un banco di prova importante per misurare le proprie ambizioni stagionali. Un successo permetterebbe di superare l’Elfsborg e dare ulteriore slancio al proprio percorso.

L’Elfsborg invece vuole confermare il proprio ruolo da protagonista e non perdere terreno dalla vetta. La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei tre punti in palio.

Le probabili formazioni di GAIS-Elfsborg

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una gara che mette in palio punti pesanti nella corsa alle zone europee della classifica.

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