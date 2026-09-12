Il Coliseum Alfonso Perez si prepara ad ospitare una sfida che dice molto sull'avvio di stagione della Liga: da una parte un Getafe ancora in cerca di continuità, dall'altra un Deportivo A Coruña che sta sorprendendo tutti dopo la promozione dalla Segunda Division. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI GETAFE-DEPORTIVO A CORUNA IN STREAMING SU BET365.

Al Coliseum arriva un Depor in stato di grazia che conta 8 punti nelle ultime 4 partite giocate, una media di due punti sorprendente per una squadra neopromosa e composta prevalentemente di giovani calciatori. La squadra di Bordalas non avrà vita facile contro la formazione di Hidalgo, che vuole continuare a stupire. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Getafe-Deportivo A Coruña in diretta tv e streaming

Come accedere allo streaming di Getafe-Deportivo A Coruña

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Getafe-Deportivo A Coruña: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Getafe-Deportivo A Coruña

: Getafe-Deportivo A Coruña Competizione : Liga

: Liga Data : domenica 13 settembre

: domenica 13 settembre Orario : 18:30

: 18:30 Stadio : Coliseum

: Coliseum Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Getafe proverà a strappare quantomeno un pareggio contro il sorprendente Deportivo a Coruña, che ancora non ha perso una sola partita in stagione e vanta otto punti in quattro match.

Il momento di forma del Getafe

Il bilancio stagionale degli uomini di Bordalas resta fragile: appena un successo, per 1-0 contro il Racing, accompagnato da due sconfitte e un pareggio. L'unico vero segnale incoraggiante arriva dal match casalingo con il Celta Vigo, chiuso sull'1-1: al vantaggio firmato dal primo gol in stagione di Martin Satriano ha risposto nella ripresa Starfelt, complice anche la superiorità numerica ospite dopo l'espulsione di Romero. Un episodio, quello del cartellino rosso, che ha di fatto negato al Getafe una vittoria che sembrava alla portata.

Il momento di forma del Deportivo A Coruña

Se il Getafe cerca ancora la propria identità, il Deportivo continua a stupire l'intera Liga. La squadra di Hidalgo, costruita attorno a un gruppo di giovani reduci dalla promozione dalla Segunda e rinforzata dagli innesti estivi, è passata sul difficile campo del Villarreal vincendo 3-2 allo stadio della Ceramica, con le reti di Luisimi, Eddahchouri e ancora una volta di Aubameyang, ormai trascinatore assoluto del gruppo galiziano. Proprio sul gabonese sembra superfluo aggiungere altro: è lui il grande protagonista degli otto punti conquistati finora dal Depor.

VILLARREAL, SPAGNA - 05 SETTEMBRE: Pierre-Emerick Aubameyang del Real Club Deportivo de la Coruna assiste alla partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e RC Deportivo de A Coruna all'Estadio de la Ceramica il 05 settembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Getafe-Deportivo A Coruña

Contro ilogni squadra sa che dovrà scardinare una difesa di ferro. Aubameyang, in questo momento, sembra davvero in uno stato di grazia e potrebbe sciogliere la solida difesa dicome fa il sole con il ghiaccio. La chiave della partit sarà a disposizione del, che essendo una squadra più offensiva dovrà fare molta attenzione alle ripartenze di, attaccante uruguaiano che l'anno scorso ha fatto delle ripartenze veloci la sua

Il Getafe di Bordalas questa stagione non sta riuscendo a ingranare, ma farà comunque affidamento sui suoi solidi principi tattici. Il 5-3-2 è il dogma da cui non ci si può schiodare: una difesa solida, un centrocampo a tre in cui ci saranno ancora Terrats, Mangala e Martin, mentre l'ex Inter Satriano e Unal svilupperanno le trame offensive. Il Deportivo A Coruña invece scende in campo con un 4-4-2 con Aubameyang principale riferimento offensivo e Casado perno della zona nevralgica del campo.

Getafe (5-3-2): Soria; Garcia, Gudelj, Djene, Boselli, Mojica; Terrats, Mangala, Martin; Satriano, Unal. Allenatore: Bordalas.

Deportivo A Coruña (4-4-2): Roman; Navarro, Noubi, Gimenez, Quagliata; Lusimi, Casado, Soriano, Adama; Aubameyang, Nsongo. Allenatore: Hidalgo.