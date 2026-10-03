Domenica 4 ottobre alle 20:45 lo stadio Toumba di Salonicco ospita Grecia-Germania, sfida valida per il Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Siamo a metà del girone e il match pesa tantissimo: per i padroni di casa può significare avvicinare il pass per i quarti di finale, per i tedeschi è quasi un dentro o fuori. In palio ci sono punti pesantissimi, e a Salonicco l'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il quadro della classifica spiega tutto. La Grecia comanda il gruppo, la Germania è terza a tre lunghezze, e nel mezzo c'è l'Olanda, pronta a sfruttare qualsiasi passo falso. Ai greci basterebbe vincere per blindare almeno il secondo posto. I tedeschi, invece, dopo il ko dell'andata ad Augsburg, non possono permettersi di accontentarsi di un pareggio: per la squadra di Klopp l'unico risultato davvero utile è la vittoria.

Da una parte c'è una squadra che gioca con la fiducia di chi sta sorprendendo tutti, dall'altra una che deve ancora trovare la propria identità e sa di non avere più margine d'errore. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Grecia-Germania in diretta TV e streaming

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La Grecia vuole continuare a stupire

, sfida del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si giocacon calcio d'inizio alle 20:45 allo stadio Toumba di Salonicco. Per seguirla in diretta tv basta sintonizzarsi su, mentre gli abbonati possono guardarla anche in streaming tramite l'app. In alternativa, la partita sarà disponibile in streaming su, sempre con abbonamento attivo.

Il percorso degli uomini di Jovanovic finora è stato di altissimo livello: due vittorie e un pareggio, primo posto nel girone e qualche rimpianto di troppo. Il debutto in Serbia ha mostrato subito il carattere della squadra, capace di ribaltare la partita e imporsi per 2-1 con i gol di Tzolis e Douvikas. Poi è arrivato il colpo grosso in casa dei tedeschi, con una vittoria di misura firmata Kourbelis.

L'unico inciampo è l'ultimo turno contro l'Olanda. La Grecia era avanti di due reti grazie a Ioannidis e Masouras, entrambi a segno nel primo tempo, ma si è fatta rimontare da Van Dijk e Reijnders e ha dovuto accontentarsi del 2-2. Una delusione, certo, ma anche la dimostrazione che questa squadra può giocarsela con chiunque.

Come sta andando la Germania di Klopp? I risultati

Il cammino della Germania di Klopp è stato partito a rilento: un pareggio interno per 1-1 con l'Olanda e poi la sconfitta con la Grecia avevano gettato qualche ombra sul nuovo corso. A Monaco, però, è arrivata la svolta, con il 2-0 alla Serbia: primo successo dell'era Klopp, con i gol di Bischof e Wirtz, uno per tempo. Quel risultato ha allontanato lo spettro della retrocessione e ha rimesso i tedeschi in scia alla vetta. Il morale è risalito, ma la trasferta greca resta un esame durissimo: a Salonicco, per restare in corsa, la Germania deve vincere.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 1 OTTOBRE: Jurgen Klopp, allenatore della Germania, applaude i tifosi dopo la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Germania e Serbia all'Allianz Arena il 1° ottobre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Da Douvikas all'imprevedibile Wirtz: da chi può arrivare il colpo decisivo

Sulla carta, entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2, ed è proprio qui che la sfida si annuncia interessante. Sarà una battaglia di equilibri, con due linee di quattro che si specchiano e una lotta continua per il controllo della zona centrale.

Il possibile protagonista potrebbe essere Kourbelis: già decisivo all'andata, può dare ai greci filtro e inserimenti, e in un centrocampo a due diventa un riferimento fondamentale sia in fase di interdizione sia quando si tratta di accompagnare la manovra. Da seguire anche Douvikas, che ha già colpito in questo girone e farà da punto di riferimento in avanti.

La Germania, invece, dovrà costruire gioco senza perdere la lucidità sotto pressione. Il nome più atteso è Wirtz. In mezzo, Pavlovic e Bischof dovranno reggere l'urto fisico e dare ritmo, mentre El Mala e Conte sulle fasce avranno il compito di allargare le maglie greche.

Le probabili formazioni di Grecia-Germania

Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, la sensazione è che le due squadre si affidino al, con pochi dubbi di formazione.dovrebbe puntare sul blocco che ha dato solidità e punti, mentre, dopo il successo con la Serbia, ha poche ragioni per rivoluzionare l'undici che ha ritrovato fiducia.

Grecia (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropnos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras; Douvikas, Ioannidis. Ct: Jovanovic.

Germania (4-4-2): Urbig; Treu, Thiaw, Anton, Mittelstadt; El Mala, Pavlovic, Bischof, Conte; Burkardt, Wirtz. Ct: Klopp.

Grecia-Germania: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Grecia-Germania

: Grecia-Germania Competizione : Nations League

: Nations League Data : domenica 4 ottobre

: domenica 4 ottobre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio :Toumba di Salonicco

:Toumba di Salonicco Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà il domenica